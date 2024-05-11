Профессиональные приемные семьи в Казахстане, или Почему поправки в законопроект обсуждают уже второй год

Законопроект о внедрении профессиональных приемных семей в Казахстане находится на рассмотрении в Мажилисе с октября 2023 года. На какой стадии рассмотрение проекта закона сейчас, агентству Kazinform рассказали в Министерстве просвещения РК.

О разработке проекта по созданию приемных профессиональных семей в Министерстве просвещения РК сообщили в ноябре 2022 года. А в октябре 2023 года вице-министр просвещения Едил Оспан представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка» в Мажилис.

Законопроект предусматривает введение отдельной главы в Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», регламентирующей порядок создания приемных профессиональных семей, требования к приемным профессиональным воспитателям, перечень социальных гарантий и выплат.

Фото: ortcom.kz

Как сообщил вице-министр, при введении института приемных профессионльных семей реализуются новые подходы. Это, в частности, определение детей в семьи сразу после выявления, минуя детский дом. Ежемесячные выплаты на содержание каждого ребенка в приемных профессиональных семьях составят 10 МРП, а оплата услуг каждого приемного воспитателя – 70 МРП.

– Дети будут определяться в приемные профессиональные семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, без права выбора детей в отличие от действующей на сегодняшний день системы права выбора детей приемными родителями. Преимущество приемной профессиональной семьи заключается в том, что профессионально подготовленные приемные воспитатели в течение 24 часов будут готовы принять в свои семьи любого ребенка, – объяснили в Минпросвещения.

Также в пресс-службе ведомства дали пояснение причине долгого рассмотрения законопроекта.

– Законопроект все еще находится на обсуждении в Мажилисе Парламента РК, так как он объемный и включает в себя поправки как в сфере защиты прав детей, так и образования. По этой причине он еще не завершен. Внедрение этих поправок не связано с реализацией пилотного проекта, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в 2022 году в Акмолинской области запустили пилотный проект по созданию института приемных профессиональных семей. Органы опеки и попечительства совместно с ОФ «Дом мамы» разработали алгоритмы работы с кандидатами, диагностики кандидатов, программу углубленной подготовки. Также провели разъяснительную работу по внедрению института приемных профессиональных семей в 6 районах области.

Со слов заместителя директора по развития ОФ «Дом Мамы» Гульнаш Кошкаровой, сейчас в пилоте участвует две семьи, они прошли полную диагностику и обучение. Теперь для помещения детей в эти семьи ожидают решения акимата по поводу финансирования.

Зачем нужны профессиональные приемные семьи в Казахстане?

Как отмечал ранее вице-министр просвещения Едил Оспан, институт приемных профессиональных семей предлагается ввести для продолжения практики сокращения количества воспитанников детских домов.

По его данным, в Казахстане более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых более чем 1,5 тысячи детей находится в специальных организациях. В республике 115 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 20 домов ребенка, 18 медико-социальных учреждений и 77 организаций образования (центры адаптации несовершеннолетних, центры поддержки детей, детские деревни и дома юношества).

В свою очередь, эксперты в области, а именно представители ОФ «Дом мамы», отмечают неполноценность подготовки к жизни в специальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: из личного архива Гульнаш Кошкаровой

– В специализированных учреждениях есть все условия для жизни, но в них дети не получают навыков для налаживания быта и модели семейных отношений. По достижении 18-летнего возраста воспитанники испытывают трудности в налаживании самостоятельной жизни. А у ребенка в кровной семье есть не только привилегии, но и обязанности. В семье он видит модель взаимоотношений и жизни, обретает навыки и умения для самостоятельной жизни, – объяснила заместитель директора по развития ОФ «Дом Мамы» Гульнаш Кошкарова.

Она добавила, что согласно рассматриваемому законопроекту, приемная профессиональная семья – временная форма устройства в семью детей из категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные.

– Центры поддержки детей, органы опеки и попечительства с каждым ребенком будут проводить мероприятия, чтобы вернуть его в кровную семью близким родственникам. В случаях, когда это невозможно, ребенок будет передан под опеку, патронат, усыновление, – отметила Гульнаш Кошкарова.

Ранее региональный представитель Национального агентства по усыновлению ОФ «АНА ҮЙІ» Гулжазира Байсарина рассказала, что большую часть детей в детских домах составляют дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть при живых родителях.



В начале этого года агентство Kazinform опубликовало пошаговую инструкцию по усыновлению детей в Казахстане.