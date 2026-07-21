Проезд транспорта ограничат по улице Жандосова в Алматы

В Алматы временно ограничат движение транспорта на участке улицы 2-я Гончарная, а также введут реверсивное движение на части улицы Жандосова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Жетысуском районе будет заменено около 340 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1996 году.

В связи с этим с 23 июля будет ограничено движение автотранспорта по улице 2-я Гончарная на участке от Центра фтизиопульмонологии до дома № 223е/4 по проспекту Райымбека.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности при проведении плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью.

При этом на период проведения работ подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Кроме того, по данным акимата Алматы, в связи с ремонтом дорожного покрытия будет временно изменена схема движения на улице Жандосова. Так, с 20:00 21 июля до 06:00 1 августа на участке от улицы Даулеткерея до границы города будет организовано реверсивное движение.

Водителей и пешеходов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим. В акимате отметили, что сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Ранее на участке Алматы — Каскелен начались работы по расширению автодороги.