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    Проезд по платным дорогам Казахстана теперь можно оплачивать без остановки

    Водители в Казахстане могут бесплатно получить RFID-метки для автоматической оплаты проезда по платным республиканским дорогам. Система распознает автомобиль и списывает деньги с лицевого счета без необходимости останавливаться для оплаты, передает Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

    Проезд по платным дорогам Казахстана теперь можно оплачивать без остановки
    Кадр из видео

    АО «НК «ҚазАвтоЖол» предлагает водителям использовать RFID-метки для автоматической оплаты проезда по платным автомобильным дорогам республиканского значения.

    Метка устанавливается на автомобиль и привязывается к его государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя. При проезде система автоматически распознает транспортное средство и списывает необходимую сумму с баланса. Останавливаться для оплаты при этом не требуется.

    RFID-метки предоставляются бесплатно. Получить и установить их можно на пунктах взимания платы на платных участках республиканских дорог. Сотрудники также помогут привязать метку к автомобилю.

    В компании отмечают, что использование RFID-меток позволяет сократить время проезда через пункты взимания платы и уменьшить очереди, в том числе в периоды повышенного трафика.

    Для автоматической оплаты водителям необходимо поддерживать положительный баланс лицевого счета.

    Получить дополнительную информацию об использовании RFID-меток можно в колл-центре «ҚазАвтоЖол» по номеру 1403.

    Ранее сообщалось, что с 10 июля платными станут три участка казахстанских трасс.

    Также мы выяснили сколько стоят абонементы на платные дороги в Казахстане и как их оформить.

    КазАвтоЖол Казахстан Водители Платные дороги
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор