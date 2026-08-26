Проезд по платным дорогам Казахстана теперь можно оплачивать без остановки

Водители в Казахстане могут бесплатно получить RFID-метки для автоматической оплаты проезда по платным республиканским дорогам. Система распознает автомобиль и списывает деньги с лицевого счета без необходимости останавливаться для оплаты, передает Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

АО «НК «ҚазАвтоЖол» предлагает водителям использовать RFID-метки для автоматической оплаты проезда по платным автомобильным дорогам республиканского значения.

Метка устанавливается на автомобиль и привязывается к его государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя. При проезде система автоматически распознает транспортное средство и списывает необходимую сумму с баланса. Останавливаться для оплаты при этом не требуется.

RFID-метки предоставляются бесплатно. Получить и установить их можно на пунктах взимания платы на платных участках республиканских дорог. Сотрудники также помогут привязать метку к автомобилю.

В компании отмечают, что использование RFID-меток позволяет сократить время проезда через пункты взимания платы и уменьшить очереди, в том числе в периоды повышенного трафика.

Для автоматической оплаты водителям необходимо поддерживать положительный баланс лицевого счета.

Получить дополнительную информацию об использовании RFID-меток можно в колл-центре «ҚазАвтоЖол» по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что с 10 июля платными станут три участка казахстанских трасс.

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