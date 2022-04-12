Проекты пешеходного моста по аль-Фараби и дендрария разрабатывают в Алматы
Весной прошлого года руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская презентовала эти проекты и показала, каким может стать мост.
Заместитель руководителя управления зеленой экономики города Улан Абдулдаев в ходе брифинга РСК ответил, что арборетум планируется создать на территории Бостандыкского района, рядом с трамплинами - на холмах выше аль-Фараби.
«Общая площадь там должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем ПСД этого арборетума. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев, по укреплению склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем получить экспертизу по проекту в июле», - сказал спикер.
По его словам, инвесторы также разрабатывают проект пешеходного моста, который должен соединить дендрарий через аль-Фараби с Ботаническим садом.
«Этот проект также пройдет экспертизу в июле текущего года», - добавил он.Фото: Акимат г. Алматы