Проекты пешеходного моста по аль-Фараби и дендрария разрабатывают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы разрабатывают проект по строительству пешеходного моста, соединяющего Ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар» через проспект аль-Фараби, а также арборетума (дендрария), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Весной прошлого года руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская презентовала эти проекты и показала, каким может стать мост.

Заместитель руководителя управления зеленой экономики города Улан Абдулдаев в ходе брифинга РСК ответил, что арборетум планируется создать на территории Бостандыкского района, рядом с трамплинами - на холмах выше аль-Фараби.

«Общая площадь там должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем ПСД этого арборетума. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев, по укреплению склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем получить экспертизу по проекту в июле», - сказал спикер.

По его словам, инвесторы также разрабатывают проект пешеходного моста, который должен соединить дендрарий через аль-Фараби с Ботаническим садом.

«Этот проект также пройдет экспертизу в июле текущего года», - добавил он.