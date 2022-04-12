РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:37, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Проекты пешеходного моста по аль-Фараби и дендрария разрабатывают в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы разрабатывают проект по строительству пешеходного моста, соединяющего Ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар» через проспект аль-Фараби, а также арборетума (дендрария), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Весной прошлого года руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская презентовала эти проекты и показала, каким может стать мост.

    Заместитель руководителя управления зеленой экономики города Улан Абдулдаев в ходе брифинга РСК ответил, что арборетум планируется создать на территории Бостандыкского района, рядом с трамплинами - на холмах выше аль-Фараби.

    «Общая площадь там должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем ПСД этого арборетума. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев, по укреплению склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем получить экспертизу по проекту в июле», - сказал спикер.

    По его словам, инвесторы также разрабатывают проект пешеходного моста, который должен соединить дендрарий через аль-Фараби с Ботаническим садом.

    «Этот проект также пройдет экспертизу в июле текущего года», - добавил он.

    Фото: Акимат г. Алматы
    Теги:
    Акимат Строительство Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!