    13:07, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Проектирование дорог в Казахстане будет учитывать потребности лиц с инвалидностью

    В Казахстане вопросы формирования доступной среды для людей с особыми потребностями регулируются на законодательном уровне и учитываются уже на этапе проектирования объектов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов.

    По его словам, согласно статье 17 Строительного кодекса, населенные пункты должны быть обеспечены условиями и средствами доступа для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения. При этом требования доступности являются обязательными на всех этапах — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию с участием органов социальной защиты.

    — Условия доступности закладываются уже на стадии проектирования и подлежат обязательному соблюдению в ходе строительства. Дополнительно при вводе объектов в эксплуатацию предусмотрено участие органов социальной защиты, которые подтверждают соответствие объектов требованиям доступности. При проектировании дорог в обязательном порядке должны предусматриваться пешеходные тротуары и переходы с учетом обеспечения безбарьерного доступа для маломобильных групп населения, — отметил Куандык Кажкенов.

    Он также добавил, что при строительстве и проектировании применяются государственные нормативы, предусматривающие требования к парковочным местам, пешеходным дорожкам, входным группам, лифтам и другим элементам инфраструктуры, обеспечивающим доступность зданий и сооружений.

    Адиль Саптаев
