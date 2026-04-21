Проектирование дорог в Казахстане будет учитывать потребности лиц с инвалидностью

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов.

По его словам, согласно статье 17 Строительного кодекса, населенные пункты должны быть обеспечены условиями и средствами доступа для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения. При этом требования доступности являются обязательными на всех этапах — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию с участием органов социальной защиты.

— Условия доступности закладываются уже на стадии проектирования и подлежат обязательному соблюдению в ходе строительства. Дополнительно при вводе объектов в эксплуатацию предусмотрено участие органов социальной защиты, которые подтверждают соответствие объектов требованиям доступности. При проектировании дорог в обязательном порядке должны предусматриваться пешеходные тротуары и переходы с учетом обеспечения безбарьерного доступа для маломобильных групп населения, — отметил Куандык Кажкенов.

Он также добавил, что при строительстве и проектировании применяются государственные нормативы, предусматривающие требования к парковочным местам, пешеходным дорожкам, входным группам, лифтам и другим элементам инфраструктуры, обеспечивающим доступность зданий и сооружений.