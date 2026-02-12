Проект за три миллиарда тенге оказался под вопросом в Атырауской области

В районном центре при возведении трех трехэтажных домов, рассчитанных на 60 квартир, были выявлены дефекты фундамента. При этом на сегодняшний день остается неясным, будет ли строительство данных объектов продолжено или же они подлежат сносу.

Два года назад аким Атырауской области Серик Шапкенов лично ознакомился с состоянием этих домов. Тогда региональные власти совместно со специалистами научно-исследовательского института в сфере строительства нашли новое технологическое решение, позволяющее сохранить фундамент, и внесли соответствующие изменения в первоначальный проект. Было заявлено, что строительные работы возобновятся в начале следующего года. Однако строительство так и не получило нового импульса.

Из трех жилых домов один находится практически на стадии завершения, но к нему до сих пор не подведены инженерные коммуникации. У второго дома завершены кровельные работы, тогда как строительство третьего было приостановлено на этапе возведения третьего этажа. Как сообщил аким Исатайского района Нурым Мусин, специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства приступили к профессиональной оценке текущего состояния указанных объектов.

— Со стороны районного акимата были приглашены представители Государственного научно-исследовательского и проектного института в сфере строительства, расположенного в городе Алматы. Специалисты прибыли в январе и до марта будут проводить всесторонние исследовательские работы. По итогам их заключения будет принято конкретное решение, — сообщил аким района Нурым Мусин.

Первоначально ввод данных домов в эксплуатацию планировался на 2023 год. Однако в 2020–2021 годах строительные работы были приостановлены по вине подрядной организации. В 2022 году строительство возобновилось, но уже в 2024 году в фундаменте зданий появились трещины. При этом известно, что договор между акиматом и подрядной организацией, отвечавшей за строительство всех трех объектов, был расторгнут. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд тенге.

По словам акима района, в селе Аккыстау завершено строительство дома на 60 квартир, возведенного при спонсорской поддержке нефтегазовой компании. Кроме того, еще один многоквартирный жилой дом аналогичного типа строится за счет средств местного бюджета.