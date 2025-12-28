РУ
    20:47, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Проект водоснабжения за 209 млн тенге не реализован в Атырауской области

    В населенном пункте Былкылдакты Кызылкогинского района Атырауской области проект по обеспечению питьевой водой не дал результата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба акима Бурлинского района

    Из областного бюджета выделили 209 млн тенге, в 2023 году было проложено 10 километров водопровода, однако жители не пользуются водой из-за ее соленого вкуса.

    По словам сельчан, вода, поступающая по трубам, непригодна даже для бытовых нужд. Ее не пьет даже домашний скот.

    — Было бы хорошо, если бы вода была подведена к каждому дому. Сейчас вода есть, но мы ею не пользуемся. Берем воду из колодца рядом с домом, — рассказал житель села Былкылдакты Куандык Елемесулы.

    В рамках проекта также был построен объект по опреснению воды, однако в настоящее время он находится в запущенном состоянии. Жители отмечают, что рядом с населенным пунктом есть родник с пресной водой и колодцы. По их мнению, эти источники ранее не были учтены.

    По информации ответственных органов, подрядная организация, проводившая строительные работы, была признана банкротом, в связи с чем проект не был завершен.

    По словам акима Сагызского сельского округа Асхата Арыстанова, система была построена в рамках ранее утвержденного проекта. В настоящее время планируется передать бесхозную опреснительную станцию и водопровод в доверительное управление предприятию «Сагыз су» и продолжить работы со следующего года.

    — Это проект, реализованный до нашего прихода. Наша текущая цель — передать объект в доверительное управление и продолжить работу. Водопровод проложен, теперь будем решать вопрос подачи воды, — отметил аким Сагызского сельского округа Асхат Арыстанов.

    Отметим, что в селе Былкылдакты проживает около 60 человек.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области решены проблемы с питьевой водой. 

