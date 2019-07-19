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Проект «Туған жер»: количество спортивных объектов увеличивается в Туркестанской области

19 Июля 2019, 22:23
Проект «Туған жер»: количество спортивных объектов увеличивается в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» по проекту «Алтын ұям» увеличивается количество спортивных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодня у предпринимателей и спонсоров стало хорошей традицией строить для родного аула футбольные площадки, спортивные комплексы. С апреля 2019 года в регионе открылось 10 спортивных объектов, один полностью отремонтирован.

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Например, в сельском округе Акжар Сарыагашского района возведен спортивный комплекс, в населенном пункте Таскескен открылась футбольная площадка. В селе Кенес Байдибекского района построена футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки и детская игровая площадка. В этом районе также сдан в эксплуатацию крытый футбольный комплекс.

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В селе Торткуль Ордабасинского района распахнул свои двери крытый спорткомплекс «Түзелбек ата».На его строительство спонсорами затрачено 20 млн тенге. Спортивный комплекс и футбольная площадка открылись в селах Каракум и Боген. Спортивные комплексы построены также в Толебийском, Шардаринском районах.

Работа в рамках проекта «Туған жер» будет проводиться в Туркестанской области и дальше.

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Туркестанская область   Благотворительность   Спорт   Строительство   Рухани жаңғыру   Туған жер  
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