Проект цифрового кодекса рассмотрит Мажилис

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект Цифрового кодекса с двумя пакетами сопутствующих поправок, инициированные мажилисменами.

— Кодекс систематизирует все правила, которые касаются данных, цифровых платформ, сервисов, онлайн-услуг. В нем заложены ключевые принципы: приоритет интересов человека, защита частной жизни, равный доступ к цифровым возможностям, недопущение цифрового неравенства. Кодекс закрепляет понятие цифровых прав, регулирует работу цифровых платформ и сервисов, устанавливает требования к кибербезопасности, а также предусматривает специальные правовые «песочницы», где можно безопасно тестировать новые технологии. Вводятся правовые режимы доверенных цифровых сервисов, национальных цифровых ресурсов, цифрового профиля гражданина и многие другие вопросы цифровой среды гражданских отношений, — ранее отмечала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Также в первом чтении планируется рассмотреть поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства и законопроект по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.

Во втором чтении будет рассмотрен проект изменений и дополнений по вопросам архивного дела.

Документом предлагается расширить сферу действия закона «О Национальном архивном фонде и архивах» в части формирования, хранения и использования архивных документов. В состав Национального архивного фонда планируется включить опытно-конструкторскую, проектно-сметную и градостроительную документацию, а также чертежи и текстовые материалы.

Как отметил председатель комитета, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, законопроект закрепляет функции государственных архивов по обеспечению защиты персональных данных и личной информации граждан, содержащихся в архивных фондах.

Кроме того, профильные комитеты ожидают поступления в работу новых законопроектов — о внесении дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также о ратификации Соглашения о стратегическом партнёрстве в области производства и передачи зелёной энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.