Проект по восстановлению экосистем запустили в Замбии

В Замбии стартовал проект по восстановлению экосистем, защите дикой природы и улучшению жизни местных жителей, передает Kazinform со ссылкой на Синхуа.

Проект Kafue Flats Wildlife, Habitat, Health and Livelihood Project, запущенный в Южной провинции страны, реализуется в партнерстве с WWF Zambia и International Crane Foundation. Проект нацелен на улучшение состояния природных экосистем, продвижение устойчивого использования природных ресурсов, а также повышение качества жизни населения.

Постоянный секретарь Министерства зеленой экономики и окружающей среды Доути Чибамба отметил, что программа отражает стремление государства одновременно сохранять природные ресурсы и улучшать благосостояние граждан. По его словам, проект должен способствовать сохранению биоразнообразия, расширению возможностей дохода для местных жителей и усилению их участия в природоохранной деятельности.

Доути Чибамба подчеркнул, что экосистема имеет ключевое значение для ряда отраслей, включая сельское хозяйство, производство сахара, животноводство и энергетику, однако сталкивается с растущими угрозами.

— Эта важная экосистема все больше подвергается давлению со стороны изменения климата, неустойчивых методов землепользования, деградации среды обитания, загрязнения, конфликтов между человеком и дикой природой, а также растущей социально-экономической уязвимости местных сообществ, — сказал он.

Он также добавил, что реализация проекта поможет решать проблемы деградации земель и последствий климатических изменений, создавая при этом новые возможности для устойчивой экономической деятельности местного населения.

