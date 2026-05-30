    Неизвестный ранее вид динозавра, похожего на цаплю обнаружили в Аргентине

    В Аргентине палеонтологи обнаружили ранее неизвестный науке вид динозавра, который по образу жизни и строению напоминал современную цаплю, передает Kazinform со ссылкой на телеканал "МИР24".

    Палеонтологи открыли новый вид динозавра, обитавшего на территории современной Аргентины около 70 миллионов лет назад. Как сообщает телеканал «Мир24», находка была сделана в южной части Патагонии, недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус.

    Новый вид получил название Kank australis. Описать древнее животное ученым удалось благодаря обнаруженным ископаемым останкам, среди которых были зубы, позвонки и кости пальцев.

    По данным исследователей, динозавр вел хищный образ жизни и преимущественно питался рыбой. По способу охоты он напоминал современных цапель, подстерегающих добычу у воды. Предполагается, что длина тела животного достигала около трех метров.

    Особый интерес у специалистов вызвало строение шейных позвонков Kank australis. Внутри них находились специальные структуры, которые защищали кровеносные сосуды от повреждений во время движений. Подобная анатомическая особенность встречается у цапель и других длинношеих птиц.

    Название рода связано с мифологией коренного народа теуэльче, который на протяжении многих веков населял территорию Патагонии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

    Ранее в Мангистау нашли зубы акулы, жившей 40 млн лет назад.

    Тамирис Әбділдина
