В Мангистау нашли зубы акулы, жившей 40 млн лет назад

Ученый-палеонтолог из Швеции Штефан Киль, прибывший в Мангистаускую область с экспедицией, совместно со студентами Университета Есенова и заведующей кафедрой «Геология и нефтехимический инжиниринг» Сезим Мустафаевой провели научно-исследовательские работы на территории региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В результате работ были обнаружены зубы акулы. По словам ученых, найденные зубы могут принадлежать крупной хищной рыбе, жившей 30–40 миллионов лет назад.

Фото: Университет Есенова

Также были найдены ребро кита, останки морской звезды и различные моллюски. По мнению ученых, эти находки являются следами древней океанической экосистемы.

Исследователи отмечают, что в древности территория Мангистау была частью огромного океана Тетис. Сегодня этот регион считается пустынной зоной, однако в его недрах скрыта многомиллионная морская история.

— Эта уникальная палеонтологическая находка является ценнейшим научным открытием, раскрывающим природную историю древнего океана Тетис, который миллионы лет назад покрывал территорию современного Мангистау. Найденные зубы акулы подтверждают богатство геологического прошлого региона и древней морской экосистемы, представляя особую ценность и для международного научного сообщества, — отметил шведский ученый Штефан Киль.

