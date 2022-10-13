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Проект по пробивке улицы Жубанова в Алматы готов - акимат
13 Октября 2022, 14:27

Проект по пробивке улицы Жубанова в Алматы готов - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что в следующем году начнется реализация проекта по пробивке улицы Жубанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом спросила, на каком этапе находится проект по пробивке улицы Жубанова.

«На улице Жубанова в непогоду грязь и лужи. Жители просят провести там освещение и сделать тротуар», - обратилась к акиму женщина.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов ответил, что проект по пробивке Жубанова в настоящее время готов.

«В этом месяце мы сдадим его на экспертизу. В следующем году начнем реализацию проекта, предусмотрены тротуары и четырехполосная дорога. Мы сегодня проедем по участку, посмотрим, что можно сделать и сообщим», - сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что этот проект предполагает пробивку от Жубанова до границы города, проходит по территории Ауэзовского и Наурызбайского районов, частично по улице Сабденова. Ширина улицы составляет 40 метров, она четырехполосная. Ориентировочно изъятию подлежат около 180 участков земель.


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