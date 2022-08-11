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    • Пробивку улицу Жубанова планируют начать в следующем году в Алматы

    11 Августа 2022 12:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что в настоящее время по пробивке улицы Жубанова ведутся работы по проектированию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Ауэзовского района на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым поинтересовались о продлении улицы Жубанова.

    «В настоящее время по пробивке улицы Жубанова ведутся работы по проектированию. Получение госэкспертизы планируется в декабре этого года. Если все нормально будет, то в следующем году мы начнем строительные работы. Данный проект предполагает пробивку от Жубанова до границы города, проходит на территории Ауэзовского и Наурызбайского районов, частично проходит по улице Сабденова, ширина улицы 40 метров, то есть 4-полосная дорога. Ориентировочно там около 180 земель, которые подлежат изъятию», - ответил Гани Мурзаханов.

    Ранее в управлении земельных отношений Алматы сообщили, что в следующем году планируется выкуп 261 участка для пробивки улицы Жубанова - от улицы Момышулы до границы города.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Акимат #Транспорт #Общество #Дороги
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