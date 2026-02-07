РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции закрепляет баланс между международными обязательствами и суверенитетом — эксперт

    Директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Алексей Волков отметил, что международные обязательства в проекте новой Конституции интегрированы в национальную правовую систему и действуют при верховенстве Конституции, передает агентство Kazinform.

    Алексей Волков
    Фото: из личного архива спикера

    Он считает, что такой подход обеспечивает баланс между международной ответственностью страны и ее государственным суверенитетом.

    — Традиционно Конституционный статус международных обязательств Казахстана рассматривается как часть правовой системы государства, элемент внешнеполитической и правовой идентичности страны, а также инструмент интеграции в международное сообщество при сохранении государственного суверенитета. Поэтому трактовка данного документа строится на принципе уважения международного права, но с более четким конституционным разграничением его действия внутри страны, — высказывается Волков.

    Так, по его словам, в Конституции Республики Казахстан 1995 года данная норма была закреплена в классической правовой формулировке в статье 8. На протяжении 30 лет независимости в казахстанском конституционализме закреплялся принцип, согласно которому ратифицированные международные договоры имеют приоритет перед национальным
    законодательством.

    — В проекте новой Конституции сделаны два ключевых акцента: сохранение приоритета ратифицированных договоров и усиление роли самой Конституции. Международные договоры являются обязательными к исполнению, применяются напрямую, если не требуют принятия специальных законов, и имеют приоритет над законами, но не над Конституцией, — отмечает эксперт, — Документ закрепляет положение о том, что Конституция обладает обладает высшей юридической силой, а международные обязательства подлежат исполнению в той мере, в какой они не противоречат конституционным основам. Это отражает современную тенденцию так называемого «конституционного суверенитета».

    Также в проекте отмечается, что трактовка международных обязательств может включать обязанность государства приводить национальное законодательство в соответствие с международными договорами, а также осуществлять разграничение договоров прямого действия и договоров, требующих принятия имплементационных законов. Можно также отметить закрепление роли Парламента и Конституционного Суда в оценке международных договоров.

    Важным элементом рассматриваемого документа, по мнению директора Института дипломатии, является возможность проверки международного договора на соответствие Конституции до его ратификации, а также право Конституционного Суда давать официальное толкование международных договоров вплоть до признания невозможности применения отдельных их положений внутри страны. Это усиливает баланс между международными обязательствами и национальными интересами государства.

    — Проект новой Конституции традиционно рассматривает международные обязательства в сфере прав человека как минимальный стандарт, ниже которого государство опускаться не вправе. Данные обязательства служат ориентиром для правоприменительной практики, судебного толкования и развития национального законодательства. При этом возможно закрепление формулы, согласно которой международные стандарты применяются в развитие, а не в ущерб конституционным гарантиям, — говорит эксперт.

    Волков подчеркивает, что важнейшим элементом проекта является раздел, посвященный соотношению международных обязательств и государственного суверенитета. Ключевая идея здесь выражается в следующих положениях:

    • Республика Казахстан добровольно принимает международные обязательства;
    • передача полномочий международным организациям допустима только в пределах, прямо определенных Конституцией;
    • исключается автоматическое подчинение решениям международных органов без национальных процедур их признания и исполнения. Это по сути новая развернутая новелла данного положения.

    В целом международные обязательства в проекте новой Конституции Республики Казахстан могут трактоваться как обязательные, добровольно принятые нормы международного права, интегрированные в национальную правовую систему, действующие при верховенстве Конституции и обеспечивающие баланс между международной ответственностью и государственным суверенитетом Республики Казахстан.

    Напомним, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

    Теги:
    Конституция Казахстан Мнение Общество Конституционная реформа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают