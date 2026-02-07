Проект новой Конституции закрепляет баланс между международными обязательствами и суверенитетом — эксперт

Он считает, что такой подход обеспечивает баланс между международной ответственностью страны и ее государственным суверенитетом.

— Традиционно Конституционный статус международных обязательств Казахстана рассматривается как часть правовой системы государства, элемент внешнеполитической и правовой идентичности страны, а также инструмент интеграции в международное сообщество при сохранении государственного суверенитета. Поэтому трактовка данного документа строится на принципе уважения международного права, но с более четким конституционным разграничением его действия внутри страны, — высказывается Волков.

Так, по его словам, в Конституции Республики Казахстан 1995 года данная норма была закреплена в классической правовой формулировке в статье 8. На протяжении 30 лет независимости в казахстанском конституционализме закреплялся принцип, согласно которому ратифицированные международные договоры имеют приоритет перед национальным

законодательством.

— В проекте новой Конституции сделаны два ключевых акцента: сохранение приоритета ратифицированных договоров и усиление роли самой Конституции. Международные договоры являются обязательными к исполнению, применяются напрямую, если не требуют принятия специальных законов, и имеют приоритет над законами, но не над Конституцией, — отмечает эксперт, — Документ закрепляет положение о том, что Конституция обладает обладает высшей юридической силой, а международные обязательства подлежат исполнению в той мере, в какой они не противоречат конституционным основам. Это отражает современную тенденцию так называемого «конституционного суверенитета».

Также в проекте отмечается, что трактовка международных обязательств может включать обязанность государства приводить национальное законодательство в соответствие с международными договорами, а также осуществлять разграничение договоров прямого действия и договоров, требующих принятия имплементационных законов. Можно также отметить закрепление роли Парламента и Конституционного Суда в оценке международных договоров.

Важным элементом рассматриваемого документа, по мнению директора Института дипломатии, является возможность проверки международного договора на соответствие Конституции до его ратификации, а также право Конституционного Суда давать официальное толкование международных договоров вплоть до признания невозможности применения отдельных их положений внутри страны. Это усиливает баланс между международными обязательствами и национальными интересами государства.

— Проект новой Конституции традиционно рассматривает международные обязательства в сфере прав человека как минимальный стандарт, ниже которого государство опускаться не вправе. Данные обязательства служат ориентиром для правоприменительной практики, судебного толкования и развития национального законодательства. При этом возможно закрепление формулы, согласно которой международные стандарты применяются в развитие, а не в ущерб конституционным гарантиям, — говорит эксперт.

Волков подчеркивает, что важнейшим элементом проекта является раздел, посвященный соотношению международных обязательств и государственного суверенитета. Ключевая идея здесь выражается в следующих положениях:

Республика Казахстан добровольно принимает международные обязательства;

передача полномочий международным организациям допустима только в пределах, прямо определенных Конституцией;

исключается автоматическое подчинение решениям международных органов без национальных процедур их признания и исполнения. Это по сути новая развернутая новелла данного положения.

В целом международные обязательства в проекте новой Конституции Республики Казахстан могут трактоваться как обязательные, добровольно принятые нормы международного права, интегрированные в национальную правовую систему, действующие при верховенстве Конституции и обеспечивающие баланс между международной ответственностью и государственным суверенитетом Республики Казахстан.

Напомним, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.