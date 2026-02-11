РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:25, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции усиливает социальную ориентированность госполитики — мажилисмен

    Депутат Мажилиса и председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов считает, что проект новой Конституции усиливает социальную ориентированность государственной политики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Об этом он сообщил выступая на двенадцатом заседании Комиссии по Конституционной реформе.

    По словам Рахимжанова, в обновленном Основном законе человек рассматривается как центральная ценность.

    — Закрепление равенства перед законом и судом, расширение гарантий прав и свобод, усиление механизмов их защиты соответствуют запросу общества на справедливость и достоинство. Для социал-демократов это ключевой критерий оценки любых конституционных изменений и политических реформ, — отметил он.

    Также депутат обратил внимание на закрепление свободы деятельности общественных объединений и расширение участия граждан в общественной жизни.

    — Это создает условия для развития подлинного гражданского общества, в котором профсоюзы, общественные организации и инициативные группы могут свободно представлять интересы людей труда, молодежи, социально уязвимых групп населения. Такая модель соответствует принципу солидарности и усиливает общественный диалог, — подчеркнул член комиссии.

    Кроме того, проект Конституции, по словам Рахимжанова, формирует более сбалансированную систему государственного управления. Усиление роли представительных институтов и механизмов ответственности должно способствовать более справедливому распределению полномочий и ресурсов.

    Он также подчеркнул, что предлагаемые нормы задают основу для долгосрочной социальной стабильности, экономического развития и повышения качества жизни с учетом интересов будущих поколений.

    По словам мажилисмена, проект новой Конституции готов для вынесения на общенациональный референдум.

    Напомним, отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному Парламенту. Обсуждение реформы продолжалось около полугода. 

    На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января. 

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Политические реформы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
