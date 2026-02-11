Проект новой Конституции усиливает социальную ориентированность госполитики — мажилисмен

Об этом он сообщил выступая на двенадцатом заседании Комиссии по Конституционной реформе.

По словам Рахимжанова, в обновленном Основном законе человек рассматривается как центральная ценность.

— Закрепление равенства перед законом и судом, расширение гарантий прав и свобод, усиление механизмов их защиты соответствуют запросу общества на справедливость и достоинство. Для социал-демократов это ключевой критерий оценки любых конституционных изменений и политических реформ, — отметил он.

Также депутат обратил внимание на закрепление свободы деятельности общественных объединений и расширение участия граждан в общественной жизни.

— Это создает условия для развития подлинного гражданского общества, в котором профсоюзы, общественные организации и инициативные группы могут свободно представлять интересы людей труда, молодежи, социально уязвимых групп населения. Такая модель соответствует принципу солидарности и усиливает общественный диалог, — подчеркнул член комиссии.

Кроме того, проект Конституции, по словам Рахимжанова, формирует более сбалансированную систему государственного управления. Усиление роли представительных институтов и механизмов ответственности должно способствовать более справедливому распределению полномочий и ресурсов.

Он также подчеркнул, что предлагаемые нормы задают основу для долгосрочной социальной стабильности, экономического развития и повышения качества жизни с учетом интересов будущих поколений.

По словам мажилисмена, проект новой Конституции готов для вынесения на общенациональный референдум.

Напомним, отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному Парламенту. Обсуждение реформы продолжалось около полугода.

На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.