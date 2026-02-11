Казахстан готовится к историческому шагу в развитии своей государственности — Магеррам Магеррамов

Об этом на 12-м заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Магеррам Магеррамов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, граждане Казахстана на протяжении длительного времени были не только свидетелями, но и активными участниками исторических процессов конституционной реформы.

— Общество развивается. В подобной конфигурации нам необходимо гармонизировать высший закон страны с требованиями настоящего времени, чтобы отвечать современным вызовам как внутреннего, так и внешнего характера, — подчеркнул Магеррамов.

Депутат отметил, что проект новой Конституции впервые закрепляет на уровне преамбулы и общих положений ценностную установку справедливого Казахстана как фундаментальную ориентацию государственного развития.

— Принцип справедливости Казахстана олицетворяет социальную справедливость. Справедливость Казахстана — это страна равных возможностей, гарантированных прав и свобод, где обязанности так же неотъемлемы, как и права и свободы человека, — сказал он.

Особое внимание в проекте уделено сохранению исторической памяти и национальных ценностей.

— Проживаемый нами исторический период отражается в преамбуле новой Конституции, где четко прописаны наши национальные ценности, которые должны стать неизменными, сколько бы времени не прошло. Там же отражена историческая память и преемственность нашей страны с великими государствами Великой степи, — подчеркнул депутат.

В проекте закрепляется также межконфессиональное согласие как основа общественного мира и устойчивого развития.

— Это важно для стабильности общества и формирования доверия между гражданами разных вероисповеданий, — отметил Магеррамов.

Значительное внимание уделено интересам трудящихся.

— Проект Конституции закрепляет право на труд, социальную защищенность работников, а государственная политика в промышленности, инфраструктуре и производстве должна выстраиваться вокруг интересов человека труда, а не только экономических показателей и прибыли работодателей, — подчеркнул он.

Депутат также сообщил, что документ содержит нормы, направленные на экологическую ответственность и формирование высокой экологической культуры граждан, что поддержали сторонники Народной партии Казахстана.

Среди институциональных изменений — создание однопалатного Парламента, высшего консультативного органа Халық кеңесі, введение должности вице-президента.

— Принципиальные новшества проекта новой Конституции закладывают новый ориентир государственных структур, которые строятся на служении гражданам, а не только на администрировании процессов, — добавил Магеррамов.

Работа над проектом велась в формате открытого и содержательного обсуждения.

— Мы сопоставляли различные варианты предложений, подробно их обсуждали, дорабатывали, высказывали возражения. Это нормальный демократический процесс, процесс споров, дискуссий и сопоставления различных точек зрения. Как показывает опыт, именно такой путь позволяет находить наиболее взвешенные и оптимальные решения, — подчеркнул депутат.

Он отметил широкую поддержку проекта среди населения и партийных структур.

— С полной уверенностью могу сказать о широкой поддержке подавляющим большинством казахстанцев проекта новой Конституции. И это я говорю, опираясь на работу не только в комиссии, но и партийных филиалов Народной партии во всех регионах страны, которые проводили встречи по обсуждению проекта новой Конституции с разными общественными, социальными группами, организациями, трудовыми коллективами, — сказал Магеррамов.

Депутат подчеркнул, что проект новой Конституции является результатом единства и сплоченности народа.

— С полным основанием можно констатировать, что проект новой Конституции — это продукт единства и сплоченности народа, который, осознавая свое прошлое и понимая настоящее, принял решение о будущем в новом облике Казахстана, — заключил он.

В заключение Магеррамов предложил вынести проект новой Конституции на общенародный референдум, подчеркнув важность участия каждого гражданина в судьбе страны.

На сегодняшний день Конституционная комиссия подготовила проект новой Конституции на основе предложений граждан и экспертного сообщества. Документ был опубликован 31 января.