    15:03, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Права человека неотчуждаемы: в проекте Конституции РК предложили новую формулировку

    Заместитель председателя Конституционного суда и член Конституционной комиссии Бахыт Нурмуханов сообщил об изменении формулировки о правах и свободах человека в проекте нового Основного закона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аместитель председателя Конституционного суда и член Конституционной комиссии Бахыт Нурмуханов
    кадр из видео

    Как сообщили на заседании Конституционной комиссии, в ходе обсуждения члены Конституционной комиссии обратили внимание на необходимость уточнения юридического содержания нормы.

    В обновленной редакции пункта 2 статьи 14 предлагается закрепить, что права и свободы человека являются неотчуждаемыми и не подлежащими ограничению.

    — Также было обращено внимание на пункт 3 статьи 12. Согласно ему, в отношении несовершеннолетнего ребенка, который с рождения получил гражданство иностранного государства, применяются положения, предусмотренные законом, — сообщил Нурмуханов.

    Ранее эта норма была сформулирована следующим образом: права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и не могут быть ограничены.

    Напомним, на сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

    Адия Абубакир
    Автор
