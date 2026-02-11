Права человека неотчуждаемы: в проекте Конституции РК предложили новую формулировку

Как сообщили на заседании Конституционной комиссии, в ходе обсуждения члены Конституционной комиссии обратили внимание на необходимость уточнения юридического содержания нормы.

В обновленной редакции пункта 2 статьи 14 предлагается закрепить, что права и свободы человека являются неотчуждаемыми и не подлежащими ограничению.

— Также было обращено внимание на пункт 3 статьи 12. Согласно ему, в отношении несовершеннолетнего ребенка, который с рождения получил гражданство иностранного государства, применяются положения, предусмотренные законом, — сообщил Нурмуханов.

Ранее эта норма была сформулирована следующим образом: права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и не могут быть ограничены.

Напомним, на сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.