Проект новой Конституции получил концептуально иное содержание — Союз юристов РК
Гражданский альянс Казахстана провел заседание национального дискуссионного клуба «Ұстаным», посвященное обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступая на заседании, председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай отметил, что Конституция является не просто совокупностью правовых норм, а фундаментальным документом, закрепляющим основные общественные ценности и определяющим стратегические ориентиры развития государства.
— Поэтому при обсуждении проекта новой Конституции важно прежде всего обратить внимание на его идейное и содержательное значение. Действительно, предлагаемые изменения охватывают значительную часть текста Конституции. Ряд статей пересмотрен, разделы обновлены, изменена структура документа. Однако особенно важно подчеркнуть, что новизна проекта заключается не в объеме поправок, а в его новой концептуальной сущности. Мы фактически сталкиваемся с качественно иным по своему смыслу Основным законом, — отметил Серик Акылбай.
Особое внимание, по его словам, заслуживает новая Преамбула. Она, как подчеркнул председатель Союза юристов, представляет собой самостоятельный программный документ, отражающий исторические и современные ценности, а также стратегические направления развития страны.
Говоря о ключевых особенностях проекта новой Конституции, Серик Акылбай выделил несколько принципиальных положений. В частности то, что центральным приоритетом государства объявлено развитие человеческого капитала. А образование, наука, культура и инновации закрепляются как стратегические направления государственной политики. По его словам, это подчеркивает ориентацию страны на устойчивое развитие, основанное на знаниях и интеллектуальном потенциале граждан.
Также проект Конституции учитывает реалии цифровой эпохи. Впервые на конституционном уровне закрепляется защита прав человека в цифровом пространстве, включая защиту персональных данных, что свидетельствует об ориентации Основного закона на современные формы взаимодействия государства и общества.
Существенно усилен и блок прав и свобод человека. Они системно объединены в отдельный раздел Конституции и подкреплены новыми правовыми гарантиями, также усилены механизмы защиты прав граждан.
Проект, по словам спикера, отражает изменения в общественном сознании и отвечает на актуальные социальные запросы. В нем четко закреплен светский характер государства и светский принцип системы образования, за исключением религиозных учебных заведений. Впервые на конституционном уровне определяется брак как добровольный союз мужчины и женщины.
— Это решение направлено на защиту традиционных ценностей и одновременно усиливает гарантии прав женщин, демонстрируя баланс между традициями и правами человека, — отметил Серик Акылбай.
Вместе с тем в ходе обсуждения проекта предлагается уточнить ряд положений. В частности, более четко сформулировать норму о форме государственного устройства и правления, а также дополнить положение о народе как источнике власти указанием на его статус как носителя суверенитета.
На сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.