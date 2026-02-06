Проект новой Конституции получил концептуально иное содержание — Союз юристов РК

Выступая на заседании, председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай отметил, что Конституция является не просто совокупностью правовых норм, а фундаментальным документом, закрепляющим основные общественные ценности и определяющим стратегические ориентиры развития государства.

— Поэтому при обсуждении проекта новой Конституции важно прежде всего обратить внимание на его идейное и содержательное значение. Действительно, предлагаемые изменения охватывают значительную часть текста Конституции. Ряд статей пересмотрен, разделы обновлены, изменена структура документа. Однако особенно важно подчеркнуть, что новизна проекта заключается не в объеме поправок, а в его новой концептуальной сущности. Мы фактически сталкиваемся с качественно иным по своему смыслу Основным законом, — отметил Серик Акылбай.

Особое внимание, по его словам, заслуживает новая Преамбула. Она, как подчеркнул председатель Союза юристов, представляет собой самостоятельный программный документ, отражающий исторические и современные ценности, а также стратегические направления развития страны.

Говоря о ключевых особенностях проекта новой Конституции, Серик Акылбай выделил несколько принципиальных положений. В частности то, что центральным приоритетом государства объявлено развитие человеческого капитала. А образование, наука, культура и инновации закрепляются как стратегические направления государственной политики. По его словам, это подчеркивает ориентацию страны на устойчивое развитие, основанное на знаниях и интеллектуальном потенциале граждан.

Также проект Конституции учитывает реалии цифровой эпохи. Впервые на конституционном уровне закрепляется защита прав человека в цифровом пространстве, включая защиту персональных данных, что свидетельствует об ориентации Основного закона на современные формы взаимодействия государства и общества.

Существенно усилен и блок прав и свобод человека. Они системно объединены в отдельный раздел Конституции и подкреплены новыми правовыми гарантиями, также усилены механизмы защиты прав граждан.

Проект, по словам спикера, отражает изменения в общественном сознании и отвечает на актуальные социальные запросы. В нем четко закреплен светский характер государства и светский принцип системы образования, за исключением религиозных учебных заведений. Впервые на конституционном уровне определяется брак как добровольный союз мужчины и женщины.

— Это решение направлено на защиту традиционных ценностей и одновременно усиливает гарантии прав женщин, демонстрируя баланс между традициями и правами человека, — отметил Серик Акылбай.

Вместе с тем в ходе обсуждения проекта предлагается уточнить ряд положений. В частности, более четко сформулировать норму о форме государственного устройства и правления, а также дополнить положение о народе как источнике власти указанием на его статус как носителя суверенитета.

На сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.