Проект новой Конституции поддержали в Костанае

Встреча прошла в рамках информационно-разъяснительной работы перед республиканским референдумом, назначенным на 15 марта 2026 года Указом Главы государства.

В лекции приняли участие преподаватели и сотрудники вуза, а также представители академического сообщества.

Спикерами выступили декан факультета социально-гуманитарных наук, кандидат исторических наук Алибек Табулденов, старший преподаватель кафедры теории государства и права Индира Талтанова, а также член правления — проректор по вопросам инноваций и интернационализации Рудненского индустриального университета Айдын Сабитов.

В центре внимания — обновленный проект Основного закона, в котором, по словам участников встречи, особое место отводится развитию человеческого капитала, науки, инноваций и академической свободы.

Алибек Табулденов отметил, что в новой редакции Конституции усиливается человекоориентированный характер государства, и выразил поддержку предлагаемым изменениям.

— Это исторический поворот, означающий, что будущее государства связывается не только с природными ресурсами, но прежде всего с человеческим капиталом, формированием образованной и конкурентоспособной нации. В пункте 2 статьи 3 проекта новой Конституции Республики Казахстан прямо закреплено, что государство признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением своей деятельности. Подобные положения задают долгосрочный вектор развития страны, — подчеркнул он.

Индира Талтанова акцентировала внимание на ценностных и правовых основах проекта, отметив его стратегическую значимость.

— Общие принципы проекта Конституции Республики Казахстан 2026 года отражают стратегический выбор в пользу общества знаний. Человек, его права и достоинство, интеллектуальный потенциал и культурное развитие становятся центральными ориентирами государственной политики. Новая Конституция не только определяет систему публичной власти, но и формирует ценностную модель будущего, в которой ключевую роль играют знания, инновации и раскрытие потенциала личности. Я поддерживаю проект новой Конституции как стратегически важный шаг к развитию знаний, науки и образования, — отметила она.

Айдын Сабитов в своем выступлении обозначил ключевые направления проекта и подчеркнул важность их закрепления на конституционном уровне.

— Проект новой Конституции — это стратегический шаг, направленный на модернизацию государства и общества. Его ключевые направления: «Адал Азамат», «Заң мен тәртіп», «Әділетті Қазақстан», «Таза Қазақстан», поддержка образования и науки, инновации, защита персональных данных, укрепление судебной системы, адвокатуры и принципа презумпции невиновности. Закрепление этих принципов создаёт прочную основу для дальнейшего развития страны, — заявил он.

Участники встречи отметили, что открытое обсуждение проекта Основного закона в университетской среде способствует формированию взвешенной гражданской позиции и укрепляет культуру ответственности.