Проект новой Конституции отражает реальную динамику государства и общества - эксперт

Как отметил спикер, обсуждаемые конституционные изменения следует рассматривать как своевременный ответ на накопившиеся институциональные и общественные запросы.

— Почему назрела необходимость изменений? За последние годы существенно изменились социальные отношения, ожидания граждан к качеству государственного управления, правоприменительная практика и технологическая среда. Это выявило ряд системных задач. Во-первых, требуется более четкая ценностная рамка, чтобы конституционные принципы работали не только как декларации, но и как ориентир для законодательства и практики. Закрепление базовых принципов справедливости, законности и порядка повышает правовую определенность и формирует единые стандарты для всей системы публичной власти, — прокомментировал Тимур Авенов.

Во-вторых, по его мнению, нужна более выраженная человекоцентричность, когда права и свободы становятся смысловым стержнем всего конституционного текста, а не отдельным разделом.

— Это усиливает обязанность государства обеспечивать реализацию и защиту прав, а также повышает требования к качеству правоприменения. В-третьих, возникла объективная потребность в конституционном учете цифровой реальности, включая защиту прав граждан в цифровой среде. Без конституционного уровня такие вопросы остаются фрагментарными и реагируют на вызовы с опозданием, — считает эксперт.

Он отмечает, конституционные изменения важны не сами по себе, а через практический эффект, который они дают для системы права и качества жизни.

— Повышается предсказуемость правового регулирования, поскольку ценности и принципы становятся яснее, а правоприменение получает более понятные ориентиры. Усиливается стандарт защиты прав человека, включая закрепление и развитие отдельных гарантий.

Создается правовая основа для модернизации законодательства в сферах, где изменения происходят быстрее всего, прежде всего в цифровой среде, — отметил Тимур Авенов.

Но, самое главное, такие изменения должны быть понятны гражданам. Поэтому важны открытая коммуникация и разъяснение содержания новелл.

— Публичное обсуждение усиливает доверие к реформе и помогает переводить конституционные положения в практические решения, а не оставлять их на уровне формальных установок, — говорит эксперт.

