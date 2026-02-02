Проект новой Конституции обсудили в акимате Шымкента

В мероприятии приняли участие акимы районов, руководители управлений и государственных органов, члены Общественного совета, а также представители средств массовой информации.

Открывая совещание, аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил особую значимость проекта новой Конституции для дальнейшего развития страны. Он напомнил, что в сентябре прошлого года Глава государства в Послании народу Казахстана выступил с инициативой проведения Парламентской реформы, направленной на комплексную перезагрузку политической системы и формирование устойчивой модели социально-экономического развития в условиях современных глобальных вызовов.

Фото: управление внутренней политики города Шымкента

Он напомнил, что 8 октября Президентом было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по Парламентской реформе, в состав которой вошли ведущие эксперты, правоведы, представители политических партий и общественных организаций. Обсуждение реформы продолжалось около шести месяцев с активным участием гражданского общества.

В ходе работы Рабочей группой было рассмотрено и обобщено более 2 тысяч предложений, поступивших от граждан. Итоги проделанной работы были подведены Главой государства на V заседании Национального курултая в январе 2026 года, где также было представлено видение дальнейших конституционных преобразований.

Отмечено, что 21 января была сформирована Конституционная комиссия в составе 130 человек. Члены комиссии детально изучили предложения по внесению изменений в Основной закон, охватывающие все его разделы и 77 статей, что составляет 84 процента текста действующей Конституции. По итогам работы была поддержана подготовка новой редакции Конституции Республики Казахстан.

Фото: управление внутренней политики города Шымкента

В рамках совещания с докладами выступили председатель городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, председатель Общественного совета города Бухарбай Парманов, а также кандидат юридических наук, доцент Максат Еликбай. Спикеры подробно разъяснили ключевые положения проекта Конституции, вопросы Парламентской реформы и другие конституционные изменения, направленные на развитие политической системы и укрепление социально-экономических основ государства.

Подводя итоги совещания, аким города подчеркнул, что проект новой Конституции призван создать прочную правовую основу для стабильного, безопасного и процветающего Казахстана. Он призвал участников активно включаться в процесс обсуждения, чтобы проект Основного закона максимально отражал интересы общества.

Фото: управление внутренней политики города Шымкента

Совещание прошло в конструктивной и деловой атмосфере. По итогам встречи участники выразили поддержку проекту новой Конституции Республики Казахстан, отметили в управлении внутренней политики города Шымкента.