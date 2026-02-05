РУ
    22:43, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции: какие нормы об институте семьи предлагает Конституционная комиссия

    В проекте новой Конституции Казахстана предлагается закрепить ключевые нормы, касающиеся института семьи, добровольности брака, светского характера государства и социальной политики. Об этом в интервью телеканалу Jibek Joly рассказала председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития», член Конституционной комиссии Жулдызай Искакова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жулдызай Искакова
    Кадр из видео Jibek Joly

    — Вчера состоялось седьмое заседание Конституционной комиссии. Какие ключевые изменения обсуждались?
    — В рамках работы комиссии мы рассматриваем широкий круг вопросов — от институциональных реформ до социальных норм. Одним из важных нововведений стало закрепление в Конституции положения о браке как добровольном союзе между мужчиной и женщиной, официально регистрируемом государством. Эта норма получила консенсусную поддержку и не вызвала споров.
    — Почему возникла необходимость закреплять эту норму именно на уровне Конституции?
    — В действующем брачно-семейном законодательстве такая норма уже есть, однако практика показала, что ее недостаточно. Несмотря на запреты, продолжали существовать незарегистрированные браки, религиозные обряды без юридического статуса, что в ряде случаев приводило к трагическим последствиям. Поднятие этой нормы на уровень Основного закона придает ей принципиальное значение и делает четким ориентиром для государства и общества.
    — Вы подчеркиваете добровольность брака. Почему это так важно?
    — Одно слово — «добровольный» — несет огромную смысловую нагрузку. Казахстан, к сожалению, до сих пор сталкивается с такими явлениями, как похищение невест, принуждение к браку, бытовое насилие. Наши исследования показывают, что 68% граждан категорически выступают против подобных практик. Конституция должна отражать ценности общества и служить инструментом защиты прав человека.
    — Какую роль в формировании этих норм сыграли исследования?
    — Казахстанский институт общественного развития с 2019 года ведет системную работу по изучению института семьи и гендерной политики. После резонансных трагических случаев в стране семейная политика была переосмыслена, появились исследовательские центры, национальные доклады о положении семьи. Все предлагаемые решения опираются на эмпирические данные и социологию.
    — В обществе также обсуждается вопрос толерантности и отношения к меньшинствам. Как это отражается в проекте новой Конституции?
    — Международные исследования, включая World Values Survey, показывают, что уровень нетерпимости в обществе постепенно снижается, хотя остается высоким. При этом позиция государства заключается в недопустимости дискриминации и агрессии. Президент неоднократно подчеркивал: насилие и интолерантность недопустимы. Закрепление норм о браке не направлено против кого-либо, а отражает общественный консенсус и социальный запрос.
    — Что еще важно в контексте проекта новой Конституции?
    — Принципиальное значение имеют светский характер государства, развитие науки и образования. Международные индексы показывают, что в светских обществах выше уровень доверия между людьми. Для нас важно, чтобы конституционные нормы не оставались декларациями — государство должно обеспечить их финансовое и институциональное сопровождение. Это серьезное обязательство.
    — Можно ли сказать, что проект новой Конституции отвечает долгосрочным запросам общества?
    — Да. Он отражает реальные изменения в обществе, опирается на исследования и направлен на укрепление социальной стабильности, доверия и правовых институтов. Это фундамент для развития страны на десятилетия вперед.

    Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

