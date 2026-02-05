Проект новой Конституции: какие нормы об институте семьи предлагает Конституционная комиссия

— Вчера состоялось седьмое заседание Конституционной комиссии. Какие ключевые изменения обсуждались?

— В рамках работы комиссии мы рассматриваем широкий круг вопросов — от институциональных реформ до социальных норм. Одним из важных нововведений стало закрепление в Конституции положения о браке как добровольном союзе между мужчиной и женщиной, официально регистрируемом государством. Эта норма получила консенсусную поддержку и не вызвала споров.

— Почему возникла необходимость закреплять эту норму именно на уровне Конституции?

— В действующем брачно-семейном законодательстве такая норма уже есть, однако практика показала, что ее недостаточно. Несмотря на запреты, продолжали существовать незарегистрированные браки, религиозные обряды без юридического статуса, что в ряде случаев приводило к трагическим последствиям. Поднятие этой нормы на уровень Основного закона придает ей принципиальное значение и делает четким ориентиром для государства и общества.

— Вы подчеркиваете добровольность брака. Почему это так важно?

— Одно слово — «добровольный» — несет огромную смысловую нагрузку. Казахстан, к сожалению, до сих пор сталкивается с такими явлениями, как похищение невест, принуждение к браку, бытовое насилие. Наши исследования показывают, что 68% граждан категорически выступают против подобных практик. Конституция должна отражать ценности общества и служить инструментом защиты прав человека.

— Какую роль в формировании этих норм сыграли исследования?

— Казахстанский институт общественного развития с 2019 года ведет системную работу по изучению института семьи и гендерной политики. После резонансных трагических случаев в стране семейная политика была переосмыслена, появились исследовательские центры, национальные доклады о положении семьи. Все предлагаемые решения опираются на эмпирические данные и социологию.

— В обществе также обсуждается вопрос толерантности и отношения к меньшинствам. Как это отражается в проекте новой Конституции?

— Международные исследования, включая World Values Survey, показывают, что уровень нетерпимости в обществе постепенно снижается, хотя остается высоким. При этом позиция государства заключается в недопустимости дискриминации и агрессии. Президент неоднократно подчеркивал: насилие и интолерантность недопустимы. Закрепление норм о браке не направлено против кого-либо, а отражает общественный консенсус и социальный запрос.

— Что еще важно в контексте проекта новой Конституции?

— Принципиальное значение имеют светский характер государства, развитие науки и образования. Международные индексы показывают, что в светских обществах выше уровень доверия между людьми. Для нас важно, чтобы конституционные нормы не оставались декларациями — государство должно обеспечить их финансовое и институциональное сопровождение. Это серьезное обязательство.

— Можно ли сказать, что проект новой Конституции отвечает долгосрочным запросам общества?

— Да. Он отражает реальные изменения в обществе, опирается на исследования и направлен на укрепление социальной стабильности, доверия и правовых институтов. Это фундамент для развития страны на десятилетия вперед.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.