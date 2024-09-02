Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказал свое мнение по поводу предложения о переносе сроков принятия нового Налогового кодекса, озвученного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— К сожалению, Правительство лишь недавно внесло проект указанного документа в Парламент. Этот документ содержит важные статьи. Учтены отраслевые тарифы и направления, касающиеся других платежей. Если мы примем поспешно, то будем вынуждены в скором времени опять вносить изменения. Поэтому Президент поручил и Парламенту, и Правительству провести соответствующий обмен мнениями и широкое обсуждение с экспертами и профсоюзами. Нужно пройти эти ступени и после этого принимать, — сказал А. Сарым в беседе с корреспондентом агентства.

Депутат отметил, что новый Налоговый кодекс считается первым документом для экономики. Если этот документ будет подготовлен качественно, пополнение бюджета и поступление доходов будут оптимальными.

По словам мажилисмена, в новом Послании предусмотрены конкретные шаги для всех отраслей.

Как сообщалось ранее, во время выступления с Посланием народу Казахстана Глава государства заявил, что принятие нового Налогового кодекса можно отложить на следующий год.

В июне текущего года Министерство национальной экономики РК сообщило о том, что проект нового Налогового кодекса размещен на портале «Открытые НПА».