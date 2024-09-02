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    14:38, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Проект нового Налогового кодекса требует дальнейшего обсуждения — Айдос Сарым

    Қазақстандық саясаткер, VII-VIII сайланған Қазақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказал свое мнение по поводу предложения о переносе сроков принятия нового Налогового кодекса, озвученного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — К сожалению, Правительство лишь недавно внесло проект указанного документа в Парламент. Этот документ содержит важные статьи. Учтены отраслевые тарифы и направления, касающиеся других платежей. Если мы примем поспешно, то будем вынуждены в скором времени опять вносить изменения. Поэтому Президент поручил и Парламенту, и Правительству провести соответствующий обмен мнениями и широкое обсуждение с экспертами и профсоюзами. Нужно пройти эти ступени и после этого принимать, — сказал А. Сарым в беседе с корреспондентом агентства.

    Депутат отметил, что новый Налоговый кодекс считается первым документом для экономики. Если этот документ будет подготовлен качественно, пополнение бюджета и поступление доходов будут оптимальными.

    По словам мажилисмена, в новом Послании предусмотрены конкретные шаги для всех отраслей.

    Как сообщалось ранее, во время выступления с Посланием народу Казахстана Глава государства заявил, что принятие нового Налогового кодекса можно отложить на следующий год.

    В июне текущего года Министерство национальной экономики РК сообщило о том, что проект нового Налогового кодекса размещен на портале «Открытые НПА».

    Теги:
    Мнение Касым-Жомарт Токаев Депутаты Айдос Сарым Мажилис Послание Президента РК-2024
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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