Проект Маска по сокращению расходов DOGE досрочно расформирован

По словам директора Управления кадровой службы (OPM) Скотта Купора, DOGE — по сокращению расходов, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, который доминировал в первые месяцы второго срока президента Дональда Трампа, — «не существует», добавив, что большая часть функций офиса была поглощена OPM, агентством по управлению персоналом федерального правительства.

— Правда в том, что у DOGE может не быть централизованного руководства. Но принципы DOGE остаются неизменными: дерегулирование, борьба с мошенничеством, расточительством и злоупотреблениями, перестройка федеральной рабочей силы, повышение эффективности, — написал Скотт Купор.

Офис DOGE осуществлял работу по сокращению бюджета федеральных агентств и стал известен увольнением федеральных служащих.

Ранее сообщалось, что по состоянию на февраль месяц DOGE, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, утверждал, что его общая экономия бюджета США составила $65 млрд долларов.

Мы также писали о том, что Министерство военно-воздушных сил США заявило об экономии более 10,4 млрд долларов в рамках взаимодействия с DOGE.