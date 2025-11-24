Проект Маска по сокращению расходов DOGE досрочно расформирован
Департамент по повышению эффективности государственного управления (DOGE) США был расформирован за восемь месяцев до истечения срока его полномочий, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на AOL.
По словам директора Управления кадровой службы (OPM) Скотта Купора, DOGE — по сокращению расходов, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, который доминировал в первые месяцы второго срока президента Дональда Трампа, — «не существует», добавив, что большая часть функций офиса была поглощена OPM, агентством по управлению персоналом федерального правительства.
— Правда в том, что у DOGE может не быть централизованного руководства. Но принципы DOGE остаются неизменными: дерегулирование, борьба с мошенничеством, расточительством и злоупотреблениями, перестройка федеральной рабочей силы, повышение эффективности, — написал Скотт Купор.
Офис DOGE осуществлял работу по сокращению бюджета федеральных агентств и стал известен увольнением федеральных служащих.
Ранее сообщалось, что по состоянию на февраль месяц DOGE, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, утверждал, что его общая экономия бюджета США составила $65 млрд долларов.
Мы также писали о том, что Министерство военно-воздушных сил США заявило об экономии более 10,4 млрд долларов в рамках взаимодействия с DOGE.