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    13:17, 17 Июль 2025 | GMT +5

    ВВС США при помощи DOGE сэкономили 10 млрд долларов

    Министерство военно-воздушных сил США заявило об экономии более 10,4 млрд долларов в рамках взаимодействия с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Air and Space Forces Magazine.

    Пит Хегсет
    Фото: кадр из видео

    Министерство не предоставило полной информации об экономии средств, но, предполагается, что основная часть была получена за счет расторжения контрактов для консультантов и сокращения гражданских должностей.

    Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что ВВС в течение шести месяцев сотрудничал с DOGE по сокращению расходов, в том числе по контрактам с поставщиками.

    Министр ВВС Троя Мейнк отметил, что в рамках своей работы ведомство проверило более 500 контрактов и 50 бизнес-систем.

    Самая большая экономия была достигнута за счет сокращения контракта на стратегическую поддержку трансформации Министерства ВВС, которая предусматривала неограниченные сроки поставок и неограниченный доступ к консультативным услугам по вопросам деятельности ВВС.

    Ранее представители Военно-воздушных и Космических сил сообщили Конгрессу, что ожидают значительное сокращение численности гражданского персонала в рамках программы DOGE на 5%–8%, что составит около 12 тысяч человек от 186 тысяч гражданских сотрудников ВВС США.

    Ранее сообщалось, что число 4-звездных генералов армии США сократится на 20%.

    Теги:
    Военные Армия США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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