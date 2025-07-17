ВВС США при помощи DOGE сэкономили 10 млрд долларов

Министерство не предоставило полной информации об экономии средств, но, предполагается, что основная часть была получена за счет расторжения контрактов для консультантов и сокращения гражданских должностей.

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что ВВС в течение шести месяцев сотрудничал с DOGE по сокращению расходов, в том числе по контрактам с поставщиками.

Министр ВВС Троя Мейнк отметил, что в рамках своей работы ведомство проверило более 500 контрактов и 50 бизнес-систем.

Самая большая экономия была достигнута за счет сокращения контракта на стратегическую поддержку трансформации Министерства ВВС, которая предусматривала неограниченные сроки поставок и неограниченный доступ к консультативным услугам по вопросам деятельности ВВС.

Ранее представители Военно-воздушных и Космических сил сообщили Конгрессу, что ожидают значительное сокращение численности гражданского персонала в рамках программы DOGE на 5%–8%, что составит около 12 тысяч человек от 186 тысяч гражданских сотрудников ВВС США.

Ранее сообщалось, что число 4-звездных генералов армии США сократится на 20%.