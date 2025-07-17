ВВС США при помощи DOGE сэкономили 10 млрд долларов
Министерство военно-воздушных сил США заявило об экономии более 10,4 млрд долларов в рамках взаимодействия с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Air and Space Forces Magazine.
Министерство не предоставило полной информации об экономии средств, но, предполагается, что основная часть была получена за счет расторжения контрактов для консультантов и сокращения гражданских должностей.
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что ВВС в течение шести месяцев сотрудничал с DOGE по сокращению расходов, в том числе по контрактам с поставщиками.
Министр ВВС Троя Мейнк отметил, что в рамках своей работы ведомство проверило более 500 контрактов и 50 бизнес-систем.
Самая большая экономия была достигнута за счет сокращения контракта на стратегическую поддержку трансформации Министерства ВВС, которая предусматривала неограниченные сроки поставок и неограниченный доступ к консультативным услугам по вопросам деятельности ВВС.
Ранее представители Военно-воздушных и Космических сил сообщили Конгрессу, что ожидают значительное сокращение численности гражданского персонала в рамках программы DOGE на 5%–8%, что составит около 12 тысяч человек от 186 тысяч гражданских сотрудников ВВС США.
Ранее сообщалось, что число 4-звездных генералов армии США сократится на 20%.