Число 4-звездных генералов армии сократится на 20% в США
Министр обороны США Пит Хегсет приказал военным сократить число высших офицеров — четырехзвездных генералов и адмиралов — как минимум на 20%, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Military.com.
Приказ также предписывает провести аналогичное сокращение в Национальной гвардии как минимум на 10% всех генералов.
Большинство четырехзвездных офицеров армии США занимают высшие руководящие должности в своих подразделениях или руководят боевыми командованиями по всему миру. Сейчас на воинской службе находится менее 40 человек, что означает, что сокращение на 20% затронет семь или восемь должностей.
Кроме того, в вооруженных силах насчитывается около 900 генералов всех званий, что приведет к сокращению примерно 90 должностей.
Хегсет утверждает, что во время Второй мировой войны в армии было «соотношение одного генерала к 6 тысячам солдат; сегодня это один генерал к 1400».
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