Число 4-звездных генералов армии сократится на 20% в США

Приказ также предписывает провести аналогичное сокращение в Национальной гвардии как минимум на 10% всех генералов.

Большинство четырехзвездных офицеров армии США занимают высшие руководящие должности в своих подразделениях или руководят боевыми командованиями по всему миру. Сейчас на воинской службе находится менее 40 человек, что означает, что сокращение на 20% затронет семь или восемь должностей.

Кроме того, в вооруженных силах насчитывается около 900 генералов всех званий, что приведет к сокращению примерно 90 должностей.

Хегсет утверждает, что во время Второй мировой войны в армии было «соотношение одного генерала к 6 тысячам солдат; сегодня это один генерал к 1400».

Ранее сообщалось, что Пентагон отменяет более низкие стандарты физической подготовки для женщин.