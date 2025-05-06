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    13:15, 06 Май 2025 | GMT +5

    Число 4-звездных генералов армии сократится на 20% в США

    Министр обороны США Пит Хегсет приказал военным сократить число высших офицеров — четырехзвездных генералов и адмиралов — как минимум на 20%, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Military.com.

    Число 4-звездных генералов армии сократится на 20% в США
    Фото: military.com

    Приказ также предписывает провести аналогичное сокращение в Национальной гвардии как минимум на 10% всех генералов.

    Большинство четырехзвездных офицеров армии США занимают высшие руководящие должности в своих подразделениях или руководят боевыми командованиями по всему миру. Сейчас на воинской службе находится менее 40 человек, что означает, что сокращение на 20% затронет семь или восемь должностей.

    Кроме того, в вооруженных силах насчитывается около 900 генералов всех званий, что приведет к сокращению примерно 90 должностей.

    Хегсет утверждает, что во время Второй мировой войны в армии было «соотношение одного генерала к 6 тысячам солдат; сегодня это один генерал к 1400».

    Ранее сообщалось, что Пентагон отменяет более низкие стандарты физической подготовки для женщин.

    Теги:
    Военные Америка США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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