Проект Конституции РК учитывает вызовы цифровизации — эксперт из Кыргызстана

По мнению эксперта, предлагаемый проект Конституции РК подчеркивает модель сильной президентской республики, ориентированной на институциональную устойчивость, централизацию ответственности и предсказуемость государственного управления.

— Проект сохраняет ключевую роль президента в системе государственной власти, одновременно усиливая формальные механизмы конституционного контроля и парламентского участия. Все это в совокупности направлено на укрепление управляемости государства и снижение институциональных рисков, — отмечает она.

Комментируя вопрос прав и свободы человека, эксперт отмечает, что реализация права на мирные собрания, митинги и демонстрации может ограничиваться законом в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека, национальной безопасности и общественного порядка.

Юрист отмечает, что проект Конституции РК впервые на конституционном уровне учитывает вызовы цифровизации.

— В документе закрепляется право на защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни в цифровой среде. Эти нормы носят рамочный характер и требуют дальнейшей детализации в законах, — выразила мнение эксперт.

По оценке Эргешбаевой, проект новой Конституции сохраняет статус Президента как ключевой фигуры исполнительной власти и дополнительно подчеркивает его персональную политическую и институциональную ответственность.

Затрагивая парламентскую реформу, эксперт отмечает, что с упразднением двухпалатной модели Парламента и введением единого представительного органа Курултай, формально усиливаются парламентские контрольные функции и роль политических партий.

Эргешбаева также отмечает, что проект Конституции существенно расширяет полномочия Конституционного Суда.

— Суд становится ключевым элементом баланса между ветвями власти, способный ограничивать как законодательную, так и исполнительную власть в случае отклонения от конституционных принципов, — отметила она.

По оценке Таттуубубу Эргешбаевой, предлагаемый проект Конституции Республики Казахстан, реализуемый под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева, отражает стратегический курс на трансформацию политико-правового пространства при сохранении институциональной стабильности и государственного суверенитета.

Напомним, проект новой Конституции Республики Казахстан был представлен на шестом заседании Комиссии по конституционной реформе.