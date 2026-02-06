Проект Конституции РК учитывает вызовы цифровизации — эксперт из Кыргызстана
Кыргызстанский юрист, основатель сообщества юристов «Тандем» Таттуубубу Эргешбаева поделилась анализом проекта новой Конституции Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По мнению эксперта, предлагаемый проект Конституции РК подчеркивает модель сильной президентской республики, ориентированной на институциональную устойчивость, централизацию ответственности и предсказуемость государственного управления.
— Проект сохраняет ключевую роль президента в системе государственной власти, одновременно усиливая формальные механизмы конституционного контроля и парламентского участия. Все это в совокупности направлено на укрепление управляемости государства и снижение институциональных рисков, — отмечает она.
Комментируя вопрос прав и свободы человека, эксперт отмечает, что реализация права на мирные собрания, митинги и демонстрации может ограничиваться законом в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека, национальной безопасности и общественного порядка.
Юрист отмечает, что проект Конституции РК впервые на конституционном уровне учитывает вызовы цифровизации.
— В документе закрепляется право на защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни в цифровой среде. Эти нормы носят рамочный характер и требуют дальнейшей детализации в законах, — выразила мнение эксперт.
По оценке Эргешбаевой, проект новой Конституции сохраняет статус Президента как ключевой фигуры исполнительной власти и дополнительно подчеркивает его персональную политическую и институциональную ответственность.
Затрагивая парламентскую реформу, эксперт отмечает, что с упразднением двухпалатной модели Парламента и введением единого представительного органа Курултай, формально усиливаются парламентские контрольные функции и роль политических партий.
Эргешбаева также отмечает, что проект Конституции существенно расширяет полномочия Конституционного Суда.
— Суд становится ключевым элементом баланса между ветвями власти, способный ограничивать как законодательную, так и исполнительную власть в случае отклонения от конституционных принципов, — отметила она.
По оценке Таттуубубу Эргешбаевой, предлагаемый проект Конституции Республики Казахстан, реализуемый под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева, отражает стратегический курс на трансформацию политико-правового пространства при сохранении институциональной стабильности и государственного суверенитета.
Напомним, проект новой Конституции Республики Казахстан был представлен на шестом заседании Комиссии по конституционной реформе.