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    Проект готов, но денег нет: строительство общежития для театральных работников отложили в Атырау

    В Атырау строительство 60-местного общежития для работников театра отложили еще до начала работ. Несмотря на то, что проект уже готов, в текущем году из бюджета не выделили 320,6 млн теңге, необходимые для старта объекта, передает Kazinform.

    Проект готов, но денег нет: строительство общежития для театральных работников отложили в Атырау
    Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

    Согласно первоначальным планам областных властей, строительство данного проекта должно было стартовать весной текущего года. Была подготовлена проектно-сметная документация объекта и получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость проекта составляет около 1 млрд 69 млн теңге. В мае текущего года в ходе уточнения областного бюджета для начала строительства была подана бюджетная заявка на сумму 320 млн 693 тыс. теңге. Однако финансовый вопрос остался нерешенным.

    — В настоящее время вопрос выделения средств на проект не решен. В связи с этим строительно-монтажные работы не начались. Сроки реализации проекта будут определены после выделения соответствующих средств, — отмечается в ответе управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.

    Современное пятиэтажное здание возведут на месте обветшавшего старого объекта академического казахского драматического театра имени Махамбета. Общежитие спроектировано в конструктивном формате, включающем цокольный и технический этажи. На нижнем этаже разместятся инженерные помещения, а на первом этаже предусмотрены санитарные узлы и зоны, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями. В верхних же частях должны расположиться двухместные и семейные жилые комнаты, а также общие кухни.

    — Недавно ключи от квартир, выделенных бюджетникам, достались и 16 нашим сотрудникам. Мы ждем реализации проекта нового общежития. Мы считаем, что в предстоящий период этот проект окажет большую помощь не только театральным специалистам, но и работникам культуры нашего региона, — прокомментировал художественный руководитель академического казахского драматического театра имени Махамбета Темирбек Мухтаров.

    Стоит отметить, в настоящее время в регионе своей очереди и финансирования ожидает еще целый ряд других проектов, прошедших государственную экспертизу, общая стоимость которых превышает 200 млрд теңге.

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    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Театр Строительство
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор