Проект готов, но денег нет: строительство общежития для театральных работников отложили в Атырау

В Атырау строительство 60-местного общежития для работников театра отложили еще до начала работ. Несмотря на то, что проект уже готов, в текущем году из бюджета не выделили 320,6 млн теңге, необходимые для старта объекта, передает Kazinform.

Согласно первоначальным планам областных властей, строительство данного проекта должно было стартовать весной текущего года. Была подготовлена проектно-сметная документация объекта и получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость проекта составляет около 1 млрд 69 млн теңге. В мае текущего года в ходе уточнения областного бюджета для начала строительства была подана бюджетная заявка на сумму 320 млн 693 тыс. теңге. Однако финансовый вопрос остался нерешенным.

— В настоящее время вопрос выделения средств на проект не решен. В связи с этим строительно-монтажные работы не начались. Сроки реализации проекта будут определены после выделения соответствующих средств, — отмечается в ответе управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.

Современное пятиэтажное здание возведут на месте обветшавшего старого объекта академического казахского драматического театра имени Махамбета. Общежитие спроектировано в конструктивном формате, включающем цокольный и технический этажи. На нижнем этаже разместятся инженерные помещения, а на первом этаже предусмотрены санитарные узлы и зоны, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями. В верхних же частях должны расположиться двухместные и семейные жилые комнаты, а также общие кухни.

— Недавно ключи от квартир, выделенных бюджетникам, достались и 16 нашим сотрудникам. Мы ждем реализации проекта нового общежития. Мы считаем, что в предстоящий период этот проект окажет большую помощь не только театральным специалистам, но и работникам культуры нашего региона, — прокомментировал художественный руководитель академического казахского драматического театра имени Махамбета Темирбек Мухтаров.

Стоит отметить, в настоящее время в регионе своей очереди и финансирования ожидает еще целый ряд других проектов, прошедших государственную экспертизу, общая стоимость которых превышает 200 млрд теңге.

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