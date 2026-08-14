Проект газификации жилого массива «Ондирис» поддержан маслихатом Астаны

Газификация жилого массива «Ондирис» будет проведена по принципу строительства «под ключ». Об этом сообщил руководитель управления энергетики города Астаны Адиль Кынатов на внеочередной сессии маслихата столицы 8-го созыва, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Одним из актуальных вопросов остается газификация жилого массива «Ондирис», расположенного в районе «Байконыр». На территории массива проживает порядка 40 тысяч человек. При этом, район характеризуется плотной индивидуальной жилой застройкой. Необходимо отметить, что в частном секторе жилого массива в зимний период отопление осуществляется, преимущественно, углем, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и способствует увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в районе «Байконыр» и, в целом, в городе. Вместе с тем, существующая система центрального теплоснабжения не располагает необходимыми свободными мощностями на источниках ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. В связи с этим, для обеспечения потребностей жилого массива, подключение населения к радиальным не представляется возможным в требуемых объемах. С учетом сложившейся ситуации, комплексная газификация жилого массива «Ондирис» является одним из наиболее целесообразных решений, позволяющих обеспечить население современным доступным источником теплоснабжения, а также создать условия для дальнейшего развития территории, — сказал А. Кынатов.

По его словам, в рамках инвестпроекта планируется создание газораспределительной инфраструктуры с возможностью подключения 2 120 потенциальных абонентов. Проектом предусматривается строительство газораспределительных сетей общей протяженностью около 185 километров, обеспечение пропускной способности до 20 тысяч кубометров газа в час, охват газораспределительной инфраструктурой около 85 улиц жилого массива, создание условий для подключения 2 120 абонентов к природному газу.

Спикер отметил, что данный проект предлагается реализовать по принципу строительства «под ключ». Данная модель предусматривает модель полного выполнения комплекса мероприятий одним EPC-подрядчиком — от проектирования, закупа необходимого оборудования, до строительства и ввода в эксплуатацию. Реализация проекта по этой модели позволит обеспечить единое управление всеми этапами работ, сократить сроки строительства, минимизировать риски увеличения стоимости проекта и закрепить ответственность за достижение предусмотренных проектом показателей.

Отвечая на вопросы депутатов о предполагаемой стоимости газификации для жителей жилого массива, докладчик пояснил, что проект реализуется полностью на бюджетные средства и повышения тарифов на газ не будет.

А. Кынатов также сообщил, что с завершением газификации жилого массива «Ондирис» будет достигнут 100-процентный показатель газификации Астаны. После обсуждения депутаты поддержали проект.

Напомним, о том, что газификацию столицы планируется завершить до конца 2026 года, сообщалось в апреле 2025 года.