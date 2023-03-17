Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Проект «Доступный газ населению» запустили в Алматинской области

17 Марта 2023, 23:18
Проект «Доступный газ населению» запустили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой совместно с акиматом на территории Алматинской области запущен проект «Доступный газ населению», направленный на снижение стоимости подключения абонентов к центральным сетям газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, акимата и Ассоциации газовых хозяйств области. В рамках работы указанной группы в настоящее время достигнуты соглашения об утверждении предельной стоимости подключения абонента в размере не более 350 тысяч тенге. Сегодня между Ассоциацией газовых хозяйств и акиматом будет подписан первый меморандум. Меморандум уже охватывает 11 сельских округов трех районов области», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Отмечается, что газовики продолжат подключение на льготных условиях социально-уязвимых слоев населения, а также предоставление отсрочки оплаты за подключение. По итогам проекта планируется охватить максимальное количество населенных пунктов области и снизить финансовую нагрузку на население.

Ранее по инициативе прокуратуры Алматинской области жителям поселков Шамалган, Жандосов, Шалкар, Енбенши, Уштерек, Кумарал, МТФ Турар и садоводческих обществ Арай, Аянат, Дархан, Барколь снизили тариф на газ.


Новости по теме
Беспроцентную рассрочку на газификацию запустят в мае в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Шторм ожидается в большинстве регионов страны
Подачу газа восстановили после аварийного отключения в Алматы
Председателем маслихата города Талдыкоргана стал Темирболат Ахажан
Более 2000 саженцев краснокнижного ясеня посадили в Алматинской области
Кайрат Ахметтаев назначен председателем маслихата города Конаева
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
В Алматинской области двух подростков подозревают в насилии над ребенком
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей