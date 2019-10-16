Проект «100 новых лиц Казахстана» ищет молодых и креативных талантов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член инициативной группы по поиску 100 новых лиц Казахстана Махаббат Есен встретилась с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Она напомнила, что третий год подряд в стране реализовывается проект «100 новых лиц Казахстана».
«Я приехала встретиться с нашими будущими юными дарованиями. Я здесь оказалась не случайно, так как один из прошлогодних победителей проекта Иван Крепак как раз учился в этой школе. Это здорово, когда молодые ребята имеют такой энтузиазм и желание творить что-то в глобальном мире и для своей страны. С такими ребятами хочется быть на одной волне и знакомиться, более достоверно доносить им информацию, в частности о проекте «100 новых лиц Казахстана», - сказала Махаббат Есен.
На встрече со школьниками, телеведущая поделилась своим опытом, рассказала, как вести себя на публике и призвала активных школьников быть участником проекта «100 новый лиц Казахстана».
«В этом году этот проект ставит перед собой цель найти молодые дарования, которые каждодневным своим трудом, творческой деятельностью создают какие-то новые идеи, проекты, сообщества и что-то новое. Мы стараемся посещать университеты, школы, хотим найти настоящих героев нашего времени. А главное претендент должен быть патриотом своей страны. За эти 2,5 года в этом проекте приняли участие более 5 тысяч человек. 123 человека носят звание «100 новых лиц». Они живут по всей стране и это представители разных профессии», - добавила Махаббат Есен.
По ее словам, в проекте каких-то ограничений по возрасту нет. Все оценивается по заслугам и талантам, а также большое внимание уделяется на лидеров, которые за годы независимости страны родились и состоялись.
«В этом году мне хотелось бы найти активиста-эколога. Потому что ситуация в стране и в мире назрела и хотелось бы найти свою Грету Тунберг (юная эко-активистка – прим.автор), для того чтобы привлечь внимание взрослых каким-то проблемам, которые, к сожалению, существуют в нашей стране. Я бы хотела найти также молодых мужчин-педагогов, это тоже важно. Если в педагогической специальности есть мужчины, значит это конкурентоспособная профессия, там не плохо платят, у нас есть надежда вырастить детей не женоподобных. Да, в этом вопросе гендерный мир сейчас переживает сложности. Это личный мой посыл», - добавила она.
Кроме того, она добавила, что команда бюро 100 также ищет и сельских лидеров.
Для того, чтобы принять участие в проекте, кандидат должен до конца октября отправить заявку на сайт проекта. Голосование будет проходить в течение месяца. Результаты будут объявлены 1 декабря.
Напомним, юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг стала узнаваемой после своего выступления на саммите ООН по климату, который проходил в сентябре текущего года в Нью-Йорке.
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