Продуманная площадка и конкретные предложения - политологи о сингапурской лекции Токаева

Политолог Бурихан Нурмухамедов подчеркнул продуманность выбора площадки для выступления Касым-Жомарта Токаева, а директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв, отметил, что лекция Президента Казахстана в очередной раз стимулирует к размышлению о значимости нашей страны на международной арене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бурихан Нурмухамедов считает, что Президент РК не случайно поднял тему роли средних держав в международной системе безопасности и международных отношениях. В этом году Германский институт впервые обозначил Казахстан средней державой. Политолог пояснил, что статус средней державы означает, что государство, имея относительно небольшой экономический, военный и культурный потенциал, демонстрирует устойчивое развитие и способно оказывать влияние на соседние страны в регионе.

– Президент РК указал на то, что угрозы и риски, которые несут климатические изменения и геополитическое противостояние мировых держав, ведут к новым конфликтам, даже разрушительнее предыдущих. Одним из факторов, подтверждающих это, является увеличение в прошлом году расходов на оборону. Они уже достигли более 2 трлн долларов в мире. Таким образом, Касым-Жомарт Токаев обозначил объективно существующие тенденции, которые могут привести к непоправимым последствиям. В контексте этого он указал на то, что необходимо реформирование ООН, а также ввод в состав постоянных членов Совета безопасности ООН средние державы, чтобы их мнение тоже учитывалось при принятии решений, затрагивающих многие государства, – сказал политолог Бурихан Нурмухамедов.

По мнению политолога, в лекции Президент РК говорит о том, что оставаться молчаливыми участниками происходящих негативных тенденции в мире было бы неправильно, поскольку в будущем это может затронуть интересы малых государств и средних держав.

– Президент РК призвал к активным действиям во внешней политике. В этом году Казахстан председательствует в нескольких международных организациях, а именно в ОДКБ, ШОС, Организации тюркских государств и других. На этих уровнях Казахстан, я считаю, ставит серьезные вопросы в конструктивном ключе, основываясь на высоком научном уровне, – добавил политолог.

Бурихан Нурмухамедов подчеркнул продуманность выбора площадки для выступления Касым-Жомарта Токаева. По его словам, именно с позиции Сингапура, который является неким центром в Юго-восточной Азии, где сосредоточено около 60-70% населения планеты, его предложения должны быть услышаны членами ООН.

– Также сотрудничество с Сингапуром очень важно, потому что Сингапур является показательным государством в Юго-восточной Азии, особенно в плане развития экономики. Наш Президент предложил Сингапуру сотрудничество с экономическим центром «Алатау сити» в Алматинской области. «Алатау сити» должен будет стать местом с идеальными условиями для работы и жизни мировых компаний, – сказал политолог Бурихан Нурмухамедов.

Политолог также отметил, что все зарубежные поездки нашего Президента отличаются конкретикой.

– Касым-Жомарт Токаев не просто разговаривает, он проводит работу с конкретными компаниями, обозначает направления и заключает конкретные договора и соглашения. Визит в Сингапур получился плодотворным. В целом, Президент Казахстана много делает для того, чтобы наша страна была вовлечена в мировое хозяйственное устройство, с точки зрения вложения инвестиций, создания нового бизнеса и инноваций, – резюмировал эксперт.

По словам Андрея Чеботарёва, важным направлением является обновление Концепции внешней политики РК в соответствии с поручением Главы государства, озвученным в прошлом году. В данном случае представляется целесообразным:

обозначить Казахстан в качестве страны, являющейся эталоном по тем или иным критериям для многих других стран мира. Как правило, чаще всего подчеркиваются безъядерный статус и политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия; раскрыть уже отраженный в концепции принцип проактивности, представляя в его рамках Казахстан как страну, формулирующую важные идеи и инициативы, а также задающую тренды регионального и глобального характера; добавить партнерство в качестве дополнительного принципа, позиционирующего Казахстан как надежного и ответственного участника внешнеэкономических отношений, с которым выгодно и комфортно иметь любые дела в сферах торговли, инвестиций и так далее.

– В целом, в процессе пересмотра ключевых официальных документов, определяющих дальнейшее развитие Казахстана и реализацию его внешнеполитического курса, важно выйти на уровень качественно нового позиционирования Казахстана на международной арене. При этом особое значение здесь имеет не только равнение на те или иные страны мира, но и умение убедить их в равнении на себя, – сказал в завершении директор Центра актуальных исследований «Альтернатива».

Ранее сообщалось о том, что Глава государства рассказал о роли средних держав в глобальной повестке и Центральной Азии и АСЕАН в международных отношениях.



