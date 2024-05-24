Глава государства высказался о роли Центральной Азии и АСЕАН в международных отношениях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что существует множество других областей, в которых Казахстан и Сингапур могут тесно взаимодействовать, передает агентство Kazinform.

К ним можно отнести борьбу с изменением климата, управление водными ресурсами и усилия по решению глобальной продовольственной безопасности.

— Инициатива Казахстана по открытию Проектного офиса стран Центральной Азии по изменению климата и «зеленой» энергетике в Алматы могла бы сыграть значительную роль в решении этих вопросов. Мы также планируем провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Вода первой подвержена влиянию климатического кризиса, при этом являясь одной из основных его причин. Более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к качественной питьевой воде. Я выражаю признательность Президенту Тарману Шанмугаратнаму за его усилия в качестве сопредседателя Глобальной комиссии по экономии воды. Мы рассчитываем на его ценнейший вклад в работу One Water Summit, который пройдет в этом году по инициативе Казахстана и Франции в рамках конференции ООН, — сказал Президент.

Глава государства также высказался о роли Центральной Азии и АСЕАН в международных отношениях.

— Поддерживая мирные отношения со всеми ведущими державами, страны Центральной Азии обладают большими возможностями. Молодое и энергичное население, растущий средний класс, богатые природные и сельскохозяйственные ресурсы, транзитный потенциал создают прочную основу для роста. Когда экономика региона динамично развивается, он также приобретает стратегическое значение. Ежегодные консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии, Центральноазиатская зона, свободная от ядерного оружия, Международный фонд спасения Арала свидетельствуют о способности региона к самостоятельному сотрудничеству. Я приглашаю всех партнеров взглянуть на наш регион сквозь призму открывающихся возможностей. На мой взгляд, понятие «пересекающихся кругов друзей», которое Сингапур предложил для создания более открытой и инклюзивной региональной архитектуры на пространстве АСЕАН, вполне актуально и для Центральной Азии. Именно поэтому Центральная Азия взяла на себя инициативу по созданию формата сотрудничества С5+. Мы намерены работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для решения актуальных региональных задач, — отметил Президент.

Подводя итоги своего выступления, Глава государства призвал укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и общих целях, и прилагать общие усилия во имя построения более мирного и процветающего будущего для всех.

По завершении лекции Глава государства ответил на ряд вопросов, касающихся урегулирования геополитических конфликтов, обеспечения международной безопасности, роли средних держав и перспектив развития сотрудничества Казахстана и Сингапура.