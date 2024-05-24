О роли средних держав в глобальной повестке рассказал Глава государства на лекции в Сингапуре
Глава государства выступил с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие» в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В рамках государственного визита Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.
Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.
— Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов. Действительно, выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Ваша страна вдохновляет Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию. Безусловно, бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире, — подчеркнул Президент.