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    13:48, 24 Май 2024 | GMT +6

    О роли средних держав в глобальной повестке рассказал Глава государства на лекции в Сингапуре

    О роли средних держав в глобальной повестке рассказал Глава государства на лекции в Сингапуре
    Фото: Акорда

    Глава государства выступил с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие» в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В рамках государственного визита Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

    Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.

    Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.

    — Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов. Действительно, выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Ваша страна вдохновляет Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию. Безусловно, бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире, — подчеркнул Президент.

    Теги:
    Акорда Президент Токаев в Сингапуре Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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