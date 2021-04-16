Продовольственный пояс Туркестана выходит на полную мощность

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с проектами, реализуемыми в продовольственном поясе областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Глава региона посетил строительную площадку проекта «Туркестан Агро ХХІ» по созданию современной молочно-товарной фермы на 1 200 голов.

Отметим, что этот проект стоимостью 6,4 млрд тенге разработала итальянская компания «Rota Guido Srl». На сегодняшний день ожидается финансирование через банк второго уровня. А пока товарищество ведет строительные работы за свой счет.

Уже возведена стена животноводческого помещения фермы. При полном запуске проекта здесь начнут производить 10 тыс. тонн молока в год. Аким области поручил ускорить темпы строительства.

Вместе с тем, для обеспечения молочной фермы кормовыми культурами в 2019 году на 733 га установили 18 единиц дождевальных машин американской компании «T-L». Кроме того, закупили 26 единиц современной сельскохозяйственной техники. Здесь ожидают хороший урожай озимой пшеницы, засеянной в прошлом году. Его намерены собрать в середине июля, а поля повторно засеять кукурузой. На сегодняшний день ТОО «Ынтымак Агро XXI» установило 8 дождевальных машин австрийского производства. Большая часть полей уже засеяны озимой пшеницей, на оставшейся планируется выращивать кукурузу и люцерну.

Глава региона также ознакомился с проектом сельхозпроизводственного кооператива «SPK-Sauran» по выращиванию кормовых культур с применением технологии дождевального орошения на 829 га. Компания в 2019 году установила 3 таких машины американской компании «Valley», и 4 машины австрийского производства в 2021 году на 371 га. До конца года планируется установить еще 5 машин американской компании «Valley» на 265 га. В настоящее время на 800 га здесь сеют семена итальянской люцерны. При полной реализации технологии дождевального орошения планируется получить 2000 тонн урожая люцерны.

Наряду с этим, Умирзак Естаевич ознакомился с проектом посадки сливы на 400 га по дороге в международный аэропорт Туркестана. Стоимость уникального проекта «Turkistan Fruit» составляет 3,5 млрд тенге. В настоящее время высажено 200 тыс. саженцев нескольких сортов. Территория объекта полностью огорожена, установлено 7 резервуаров для хранения воды, вырыт 21 колодец, а сам объект обеспечен соответствующей инфраструктурой. На третий год посадки саженцы начнут давать урожай по 1-2 тонны с одного гектара. Через 5-6 лет проект выйдет на полную мощность, и здесь будут собирать 25-30 тонн с одного гектара. До этого здесь на территории​ 50 га растут арбузы.