Продолжаются поиски альпинистов, погибших под лавиной в Непале

Спасатели обнаружили два тела и продолжают поиски оставшихся пятерых, предположительно погребенных под снегом. Восемь других альпинистов были спасены и находятся в столице Катманду, где проходят лечение.

По словам начальника районной полиции, все альпинисты входили в одну группу, вышедшую в горы примерно за час до схода лавины, сообщил телеканал BBC Nepali.

Председатель компании Seven Summit Treks Мингма Шерпа заявил, что тела остальных пятерых погибших предположительно могут находиться на глубине 3–5 метров под снегом.

Установлено, что среди погибших два итальянца, канадец, немец, француз и двое непальских проводников.

Один из выживших альпинистов рассказал местной газете, что пострадавшие неоднократно вызывали помощь, но безуспешно.

Заместитель начальника районной полиции Гьян Кумар Махато сообщил BBC, что спасательные операции осложняются неблагоприятными погодными условиями и логистическими трудностями, которые затрудняют полёты вертолетов и делают подход к месту происшествия практически невозможным.

Вместе тем продолжаются попытки спасти еще двух итальянских альпинистов, пропавших во время восхождения на гору Панбари в западной части Непала. Стефано Фарроното и Александро Капуто входили в группу из трех иностранцев и трех местных проводников, застрявших на маршруте на прошлой неделе.

Как подготовиться к походу в горы и почему туристы попадают в беду — читайте здесь.