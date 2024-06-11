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    12:50, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Продолжается скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном - КНБ РК

    Продолжается скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном - КНБ РК
    Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

    Пограничная служба КНБ сообщает, что на отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Узбекистан продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ. 

    - На отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Узбекистан продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств. В частности, в пункте пропуска «Жибек жолы» это связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП «Гишт Куприк». Проводится также реконструкция казахстанских пограничных переходов «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт», а КПП «Капланбек» по этой же причине закрыт, - сообщает пограничная служба КНБ.

    Отмечается, что другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме. 

    Ранее в КНБ РК разъяснили о скоплении людей и транспорта на границе с Узбекистаном. 

    Теги:
    Узбекистан КНБ Пограничники Граница
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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