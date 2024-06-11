Продолжается скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном - КНБ РК

Пограничная служба КНБ сообщает, что на отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Узбекистан продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

- На отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Узбекистан продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств. В частности, в пункте пропуска «Жибек жолы» это связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП «Гишт Куприк». Проводится также реконструкция казахстанских пограничных переходов «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт», а КПП «Капланбек» по этой же причине закрыт, - сообщает пограничная служба КНБ.

Отмечается, что другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме.

Ранее в КНБ РК разъяснили о скоплении людей и транспорта на границе с Узбекистаном.