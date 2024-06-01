Скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном разъяснили в КНБ РК

Пограничная служба КНБ сообщила, что в пункте пропуска «Жибек жолы» на границе с Республикой Узбекистан отмечается периодическое скопление лиц и транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

- Это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска «Гишт Куприк» на сопредельной территории. Также информируем, что в настоящее время пункт пропуска «Капланбек» закрыт из-за ремонтных работ. В свою очередь, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт» движение лиц и транспортных средств ограничено, - сообщили в пресс-службе КНБ.

По данным ведомства, другие пункты пропуска через границу работают в штатном режиме.