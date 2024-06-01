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    20:33, 31 Май 2024 | GMT +6

    Скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном разъяснили в КНБ РК

    граница Узбекистан
    Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

    Пограничная служба КНБ сообщила, что в пункте пропуска «Жибек жолы» на границе с Республикой Узбекистан отмечается периодическое скопление лиц и транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    - Это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска «Гишт Куприк» на сопредельной территории. Также информируем, что в настоящее время пункт пропуска «Капланбек» закрыт из-за ремонтных работ. В свою очередь, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт» движение лиц и транспортных средств ограничено, - сообщили в пресс-службе КНБ.

    По данным ведомства, другие пункты пропуска через границу работают в штатном режиме.

    Теги:
    Регионы Узбекистан КНБ Пограничники Граница
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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