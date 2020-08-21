Продлят ли регистрацию автомобилей из Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли продлевать регистрацию автомобилей из Армении, ответили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что есть определенные требования по регистрации, в постановлении Правительства указан конкретный срок регистрации. Регистрация осуществляется до 1 сентября 2020 года. К этому сроку планируется, что будут зарегистрированы все транспортные средства, которые подпадают под условия этой регистрации. Учитывая, что есть обращения граждан, учитывая, что Комитетом техрегулирования и метрологии создаются условия для регистрации переоборудованных автомашин, вопрос продления для переоборудованных автомашин нами прорабатывается», - сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов в ходе пресс-конференции в СЦК.





Напомним, 20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения.





Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.