телерадиокомплекс президента РК
    14:53, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Продлены сроки регистрации медизделий по национальным правилам в рамках ЕАЭС

    В рамках ЕАЭС продлены сроки регистрации медицинских изделий по национальным правилам до конца 2027 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    аптечка и тревожный чемоданчик
    Фото: pixabay.com

    Ранее такая возможность была ограничена сроком до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года планировалось полностью перейти на регистрацию медицинских изделий только по правилам ЕАЭС.

    Соответствующий Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС подписан 29 декабря 2025 года.

    Согласно принятым поправкам, до 31 декабря 2027 года производители и поставщики смогут регистрировать медицинские изделия как по правилам ЕАЭС, так и в соответствии с национальным законодательством государств-членов.

    Это особенно важно для отечественных производителей и импортеров, которые параллельно адаптируются к требованиям общего рынка ЕАЭС.

    Для казахстанского бизнеса продление переходного периода означает сохранение гибкости при выводе медицинских изделий на рынок, снижение регуляторных рисков и возможность планировать поставки без сбоев, связанных со сменой правил регистрации. Также это обеспечит поэтапный переход к регистрации медицинских изделий по правилам ЕАЭС.

    Для потребителей данное решение способствует поддержанию стабильного ассортимента медицинских изделий на рынке.

    Также, в данном Соглашении перечень медицинских изделий,
    не подлежащих регистрации в рамках ЕАЭС, дополняется следующими позициями:

    • изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента;
    • изделия, произведенные на территории государства-члена для вывоза с таможенной территории ЕАЭС;
    • изделия, представляющие собой совокупность медицинских изделий и лекарственных препаратов (укладки, наборы, комплекты и аптечки), объединенных общей упаковкой.

    Соответствующий Протокол по дополнению перечня не подлежащих регистрации медицинских изделий находится на подписании у Республики Беларусь.

