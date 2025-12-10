Продлен упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Кыргызстана в Россию

— Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 «Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации»… изменение, заменив в пункте 1 слова «до 10 декабря 2025 года» словами «до 25 декабря 2025 года включительно», — говорится в указе.

Речь идет о товарах, которые ввозятся автотранспортом через российско-казахстанскую границу для российских юрлиц. Согласно документу, российские юридические лица смогут ввозить такие товары без документов, подтверждающих их статус как продукции (Евразийского экономического союза) ЕАЭС, а также без нанесения маркировки и иной информации, предусмотренной законодательством Союза или РФ.

При этом ввоз подобной продукции при соблюдении определенных условий не будет считаться нарушением требований в области таможенного регулирования и маркировки товаров.

Среди обязательных условий указаны:

обеспечение перевозки и временного хранения товара российскими получателями;

уведомление Министерства промышленности и торговли о ввозе;

последующее нанесение необходимой маркировки.

До 27 декабря такие товары подлежат декларированию в соответствии с действующими таможенными правилами. Минпромторг РФ обязан внести сведения о них в государственную информационную систему.

Напомним, что с 11 февраля 2026 года на всей территории Евразийского экономического союза будет запущена система отслеживания перевозок с применением навигационных пломб. Внедрение новой системы позволит снизить страховые сборы: обладая более полной и достоверной информацией о перевозках, страховщики смогут минимизировать собственные риски.