Продкорпорация закупит у фермеров 1,2 млн тонн зерна

Всего, по его словам, из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило около 7,2 млн тонн зерна, в том числе 5,2 млн тонн пшеницы. Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров.

В целях оказания регулирующего воздействия на рынок, Продкорпорацией принимаются меры по закупу зерна у фермеров.

- По форвардным контрактам текущего года, а также с учетом пролонгации прошлого года Продкорпорацией будет приобретено 1,2 млн тонн зерна. На текущий момент поступило 550 тыс. тонн зерна или 46%, - сообщил вице-министр.

В рамках исполнения поручения Главы государства будет также осуществлен прямой закуп зерна нового урожая.

- На первом этапе, за счет выделения средств из резерва Правительства в объеме 10 млрд тенге предлагается закупить 150 тыс. тонн продукции по рыночной стоимости. Цена закупа объявлена вчера. Для более масштабного выкупа (1 млн тонн) требуется дополнительное финансирование в размере 75 млрд тенге, - сказал Азат Султанов.

Кроме того, продолжается работа по перемещению и продаже зерна для высвобождения элеваторов к приему урожая.

- За 10 месяцев текущего года КТЖ перевезено 7,9 млн тонн зерновых грузов, из которых 1,9 млн тонн внутри страны и 6 млн тонн - на экспорт. За период август-октябрь перевезено 3 млн тонн, из них экспортировано 2,4 млн тонн, в том числе Продкорпорацией вывезено около 320 тыс. тонн зерна, - добавил вице-министр.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские фермеры смогут продать зерно Продкорпорации.