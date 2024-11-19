Казахстанские фермеры смогут продать зерно Продкорпорации

Как пояснили в ведомстве, в первую очередь закуп зерна будет производиться у небольших крестьянских хозяйств, чтобы обеспечить им сбыт продукции по справедливой стоимости.

- В результате программы мелкие и средние агроформирования смогут воспользоваться государственными мерами поддержки. Также механизм закупа излишков зерна позволит минимизировать влияние посредников на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. Продкорпорация приобретает зерно сельхозтоваропроизводителей на конкурентных условиях с соблюдением установленных стандартов и требований качества, - отметили в Минсельхозе.

Предварительные цены по программе прямого закупа: пшеница 3 класса (клейковина 27%+) – 90 000 тенге с НДС; пшеница 3 класса (клейковина 25%+) – 80 000 тенге с НДС; пшеница 3 класса (клейковина 23%+) – 75 000 тенге с НДС; пшеница 4 класса (клейковина 21%+) – 65 000 тенге с НДС; пшеница 4 класса (клейковина 18%+) – 55 000 тенге с НДС; пшеница 5 класса (клейковина 18%+) – 50 000 тенге с НДС; ячмень 2 класса (натура 630 г/л) – 50 000 тенге с НДС.

Совокупный объем закупа от одного агропредприятия планируется ограничить, чтобы удовлетворить потребность в господдержке большего числа фермерских хозяйств.

Для подтверждения статуса сельхозтоваропроизводителя и определения объемов закупа зерна по заявке потенциальный поставщик должен предоставить справку «О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель» за 2024 год и одноименный отчет, подтвержденный государственным уполномоченным органом.

В целях обеспечения прозрачности всех процедур рассмотрение заявок фермеров будет также проводиться с участием Координационных советов областей.

После выделения денежных средств Продкорпорации аграрии смогут получить оплату за поставку зерна. В настоящее время проводятся мероприятия по одобрению финансово-экономического обоснования на получение денег зерновым оператором.

Заявки на участие в программе прямого закупа принимают региональные представительства АО «НК «Продкорпорация». Приемкой зерна занимаются лицензированные хлебоприемные предприятия, определенные оператором.

Ранее сообщалось, что Правительство выделит 10 млрд тенге на закуп зерна у фермеров через Продкорпорацию.