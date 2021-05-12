«Продажу» паспорта вакцинации прокомментировали в горздраве Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилась информация о продаже паспорта вакцинации в поликлинике №4 за якобы 15 тысяч тенге. В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о продаже паспорта появилась в Facebook .

«Подобные факты на уровне подлога, халатности, бесконтрольности со стороны медработников/помогаек, в том числе главных врачей, нивелируют и обесценивают процесс массовой вакцинации, ибо в этом случае выявится некорректная статистика в части планирования закупа ЛС, СИЗ, ИМН, что приведет к дефектам стратегической составляющей, и это уже политический вопрос», - говорится в посте.

Также сообщается, что главрач ГКП № 4 после выявления этого факта уволилась по собственному желанию.

«По факту действий медицинских работников поликлиники №4 города, в части прохождения поддельной вакцинации, в настоящее время материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений», - прокомментировали в управлении общественного здоровья Алматы.