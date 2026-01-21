РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:32, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Продажу алкоголя ночью могут запретить в Кыргызстане

    В Кыргызстане намерены ввести ограничения на продажу алкогольной продукции в ночное время суток, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

    Отмечается, что в стране около 75% случаев семейного насилия совершается под воздействием алкоголя. По данным МВД, в 2019 году было зафиксировано 8 159 заявлений по фактам семейного насилия, в 70% случаев насилие происходило в семьях, злоупотребляющих алкоголем. Также наблюдается рост правонарушений в вечернее и ночное время со стороны людей, находящихся под воздействием алкоголя. Кроме того, алкогольное опьянение является одной из частых причин дорожно-транспортных происшествий. С начала 2024 года выявлено 3 754 нетрезвых водителя, из них 65 человек стали виновниками ДТП, в которых 117 человек получили травмы, двое погибли.

    Согласно документу, мера направлена на:

    • снижение уровня преступности и насилия, связанных с алкоголем;
    • защиту здоровья населения;
    • сокращение количества случаев злоупотребления алкоголем;
    • снижение уровня алкогольной зависимости;
    • уменьшение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

    Предлагается запретить розничную продажу алкоголя в период с 23:00 до 08:00 следующего дня, за исключением его реализации в местах общественного питания и магазинах беспошлинной торговли.

    Не допускается продажа алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков в радиусе 100 метров от центральных площадей населенных пунктов, парков, садов, скверов, зон отдыха и развлекательных комплексов.

    Вводимые ограничения будут способствовать снижению уровня преступности, дорожно-транспортных происшествий и других негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя в ночное время.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане ужесточат наказания за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

