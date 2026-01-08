Продажи Nissan в Японии упали до 30-летнего минимума

Как сообщает Nikkei, продажи новых автомобилей Nissan в Японии в прошлом году снизились на 15% до 403 105 единиц, что стало вторым годом подряд снижения. Этот показатель оказался ниже, чем 449 458 единиц, проданных в 2022 году, когда отрасль пострадала от дефицита полупроводников, вызванного пандемией коронавируса.

Нехватка новых моделей привела к снижению потока покупателей в дилерские центры, что, в свою очередь, вызвало слабые продажи. Продажи Note, самого продаваемого компактного автомобиля в Японии, с января по ноябрь упали на 20% по сравнению с прошлым годом.

Доля автопроизводителя на внутреннем рынке в прошлом году упала до 9%, впервые с 1993 года опустившись до однозначных значений. Сейчас компания занимает пятое место среди крупнейших автопроизводителей Японии, уступая Toyota Motor, Suzuki Motor, Honda Motor и Daihatsu Motor.

В ноябре Nissan пересмотрела свой целевой показатель продаж на 2025 финансовый год в сторону снижения на 15 000 единиц, до 445 000. Продажи за три квартала, с апреля по декабрь, составили 269 768 единиц, что составляет 61% от целевого показателя, указывая на то, что достижение этой цели будет непростой задачей.

Компания планирует выпустить новые версии своего электромобиля Leaf в этом месяце, а минивэна Elgrand — этим летом. Elgrand не обновлялся с 2010 года, что делает его ключевым элементом новой продуктовой стратегии Nissan.

Учитывая, что на Японию приходится 14% мировых продаж Nissan в 2024 финансовом году, показатели этих новых моделей могут оказать существенное влияние на восстановление автопроизводителя.

В целом, продажи новых автомобилей в Японии в 2025 году выросли на 3% и составили около 4,57 миллиона единиц, что стало первым ростом за два года. Несмотря на это, шестой год подряд показатели остаются ниже 5 миллионов единиц, что указывает на продолжающуюся тенденцию к снижению внутренних продаж.

