Пробы крови взяли у павших животных в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 260 лошадей заболели деляфондиозом, гастрофилезом и параскаридозом в Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Исатайском, Курмангазинском и Махамбетском районах с марта этого года неизвестное заболевание выявлено у 56 лошадей, принадлежащих жителям районов и у 211 лошадей пяти фермерских хозяйств. Из них 75 погибли. 136 лошадей проходят симптоматическое лечение», - сообщил заместитель акима области во время брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.

У павших животных взяли пробы крови для определения причины заболевания. Образцы и патологические материалы были отправлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию, Национальный референтный ветеринарный центр, Казахский ветеринарный научно-исследовательский институт и научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности.

«В связи со сложившейся ситуацией в Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства было направлено письмо для приглашения ученых в нашу область. Специалисты прибыли и посетили Курмангазинский, Исатайский, Махамбетский, Кызылкогинский районы и взяли образцы у больных лошадей. В итоге специалисты выявили у животных деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз. По предварительным данным, вышеуказанные диагнозы являются причиной массовой гибели животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам заниматься лечением и профилактикой паразитарных заболеваний и гельминтозов. Специалисты продолжают проводить исследования», - рассказал Кайрат Нурлыбаев.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в Исатайском и Курмангазинском районах гибнут лошади. Во многих хозяйствах с начала года пало от 5 до 10 животных, число болеющих - десятки. У заболевших животных наблюдались признаки нервнопаралитической интоксикации.