17 Августа 2022 13:46

Проблемы удорожания минеральных удобрений обсудили сенаторы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Алимжан Куртаев встретились с рабочими, предпринимателями и жителями Сайрамского района, а также ознакомились с ходом проведения сельскохозяйственных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Участники встречи обсудили пути решения проблем аграриев с обеспечением их водопроводной водой, сложности подачи документов через электронный портал «Қолдау КZ» и изменения порядка субсидирования, удорожание минеральных удобрений и их дефицит.

Вместе с тем, на встрече депутаты рассказали об итогах работы Сената Парламента за прошедшую сессию и также отметили важность выполнения поручений Главы государства, направленных на повышение благосостояния населения и развитие села.

Подводя итоги, сенаторы отметили, что все поднятые проблемы будут проработаны и направлены в соответствующие государственные органы.

Фото: senate.parlam.kz