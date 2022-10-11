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Проблемы ипотечных домов прокомментировали в акимате Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Октября 2022, 14:25
Проблемы ипотечных домов прокомментировали в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска пояснили, когда ипотечные дома в микрорайоне «Орталык» подключат к коммуникациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, в микрорайоне строятся семь домов, три из которых – на стадии завершения. Работы по строительству внешних инженерных сетей – тепло- и электроэнергия, канализация – идут. Проводится благоустройство территорий к трем домам.

«Подрядчиком является ТОО «Энерджи Тараз». Договор заключен на 397,8 млн тенге. За 2021-2022 год освоили 133,4 млн тенге. Выполнено на 90% монтаж сетей теплоснабжения, 70% водоснабжения, канализация - в полном объеме, благоустройство - на 15%. Идет закуп оборудования для строительства подстанции и насосной станции. Работы по подведению инженерных сетей завершатся до конца ноября. Что касается благоустройства территорий, пока оно невозможно из-за работ по подведению коммуникации. Завершится в 2023 году», - прокомментировали в горакимате.

По данным госоргана, по одному из трех домов провели конкурс в «Отбасы банке». Жильцы в ожидании сдачи его в эксплуатацию. Заселение возможно только после полного подведения инженерных коммуникаций к объекту.

Всего в Петропавловске строят 46 многоэтажных жилых домов, из которых 22 за счет бюджетных средств.


Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Акимат   Строительство   Петропавловск  
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